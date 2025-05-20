Borsa yatırımcıları kaçıyor! Altında tarihi rekor...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü sert bir düşüşle kapattı. Endeks, 154,35 puan azalarak 9.514,01 puana geriledi.

Gün içinde en yüksek 9.683,25 puanı gören endeks, en düşük 9.514,01 puanı test etti. Bu seviyeden kapanış yapan BIST 100, önceki güne göre yüzde 1,60 değer kaybetmiş oldu.

Güne hafif bir düşüşle 9.666,18 puandan başlayan BIST 100’de sert satışlar gün boyu etkisini gösterdi. BIST 30 endeksi de günü yüzde 1,61 kayıpla 10.444,36 puandan tamamladı.

Sektör endeksleri de negatif seyretti. Mali endeks yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 1,43, teknoloji endeksi yüzde 3,10 ve hizmetler endeksi yüzde 1,66 oranında değer kaybetti. Endekse dahil 100 hisseden yalnızca 25’i yükselirken, 73’ü düştü ve 2’si yatay kaldı.

En çok işlem gören hisseler arasında Yapı Kredi, Akbank, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C) ve ASELSAN yer aldı.

DİKKAT ÇEKİCİ HAREKET

Öte yandan altın piyasasında dikkat çekici hareketler yaşandı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.40 itibarıyla 3.278 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,4 artışla 4 milyon 110 bin lira oldu.

Tahvil piyasasında da hareketlilik sürdü. 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 40,88, bileşik getirisi ise yüzde 44,46 olarak kaydedildi.

Döviz kurlarında da yukarı yönlü seyir sürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 38,7438 lira, satışta ise 38,8990 lira olarak açıkladı. Avro/dolar paritesi 1,1250, sterlin/dolar 1,3370 ve dolar/yen 144,70 düzeyinde seyretti.

Enerji cephesinde ise Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 düşerek 64,7 dolardan işlem gördü.