Borsa yeni güne yükselişle başladı 10-10-2024

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 5,00 puan ve yüzde 0,05 artışla 9.137,30 puandan güne giriş yaptı.

Bankacılık endeksi yeni günde değer kazanırken, Holding endeksi ise yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Spor endeksi en çok kazandıran sektör olarak kayıtlara geçti. En fazla kaybettiren yüzde 0,59 ile ticaret oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 9.132,30 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.850 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.