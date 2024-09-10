Borsa yeni güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa yeni güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle 9.737,17 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 37,61 puan ve yüzde 0,39 artışla 9.737,17 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,87 ile iletişim, tek gerileyen yüzde 0,51 ile sigorta oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybıyla 9.699,56 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlayabileceği ihtimalini desteklemesiyle pozitif seyrediyor.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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