Borsa yeni haftaya yeni rekorla başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endesi cuma günkü kapanışa göre 17,22 puan ve yüzde 0,16 artarak 10.660,80 puandan rekorla başladı.

Hem Bankacılık endeksi hem de holding endeksi değer kazanırken, en çok kazandıran sektör spor oldu. En çok kaybettiren sektör ise menkul kıymetler ortaklığı olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 3,14 yükselerek, 10.643,58 puana çıktı ve günü rekorla kapadı.

Amerika Merkez Bankası Fed'in bu yıl faiz indirimine gidebileceği yönündeki iyimserliğın artmasının ardından küresel piyasalar pozitif bir seyir izlemeye başladı. Bu hafta yurt içinde ise gözler TCMB'nin açıklayacağı politika faizinde olacak.

Ekonomistlerin öngörülerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi yüzde 50'de sabit tutulacak.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.