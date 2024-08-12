Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 72,76 puan ve yüzde 0,73 artışla 9.980,15 puandan yeni haftaya giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi artış gösterdi. Spor endeksi 1,73'lük yükselişle en çok kazandıran olurken, tek gerileyen yüzde 2,29'luk düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi Cuma günü yükseliş eğilimindeydi ancak günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,89 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı.

Amerika'da resesyon endişelerinin azalması sonrası küresel piyasalar pozitife döndü. Bu pozitif durum haftanın ilk işlem gününde de devam ettiği belirtiliyor.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ifade eden analistler, verinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirten analistlere göre BIST 100 endeksi teknik açıdan 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda...