Kur korumalıdan gelenler çarpıldılar. Borsa yükselince yabancılar satış yapıp kaçtılar

Borsa endeksinden üst üste rekor haberleri gelirken, aynı zamanda yabancı kaçışı da oluyor. Yabancı yatırımcıların her yükselişi fırsat bilip satış yapması sonucu yabancı takası ilk kez yüzde 30’un da altına inerek yüzde 29.99 oldu.

Geçen yıl ocak ayında yüzde 38 seviyesinde olan yabancı payı bu tarihten itibaren sürekli olarak düşüyor. En büyük düşüş ise geçtiğimiz yıl aralık ayında başladı. 2020 yılında yabancı takas oranı yüzde 65’in üzerindeydi.

YABANCILARIN KAÇIŞINDA NACİ AGBAL FAKTÖRÜ

Borsadan yabancı çıkışının en radikal kararı ise Naci Akğbal’ın görevden alınmasıyla başladı. Ağbal'ın 20 Mart 2021 tarihinde görevden alınmayla birlikte borsaya yabancı satışı geldi.

BORSA YÜKSELDİ, YABANCI SATIP KAÇTI

Yabancının satışı sürdükçe borsa endeksi de yükseldi. yabancı satışlarının büyük bir bölümü emeklilik fonları tarafından karşılandı.