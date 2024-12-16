Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı!

Borsacı Nihat Özçelik, ‘tehdit ve şantaj’ ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Borsacı Nihat Özçelik, ‘tehdit ve şantaj’ ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’daki evinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Özçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

36 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Borsacı Nihat Özçelik’in, "rüşvet vermek", "yargı görevini yapanı etkileme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarıyla 13 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

Son Haberler
Tokat'ta nesli tehlikede olan vaşak görüldü
Tokat'ta nesli tehlikede olan vaşak görüldü
Kumar için havalanan uçakların yolcu listesini incele. Mehmet Şimşek'e şok çağrı. Verginin kaynağı burada
Kumar için havalanan uçakların yolcu listesini incele. Mehmet Şimşek'e şok çağrı. Verginin kaynağı burada
Belediyeden yeni yılda emekliye destek! Başvurular başlıyor
Belediyeden yeni yılda emekliye destek! Başvurular başlıyor
Konya'da araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Konya'da araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Damien Comolli mahkemede suçlu bulundu. Bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörüydü
Damien Comolli mahkemede suçlu bulundu. Bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörüydü