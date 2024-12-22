Borsacıları şoka uğratacak gelişme

Geçtiğimiz yıl beyannamede, kar dağıtan şirketçe yapılan %10 stopaj dikkate alınarak net temettüden brüte gidilmeli ve brüt temettü gelirinin yarısı dikkate alınmıştı.

Borsa ve borsacıların istemediği yeni bir gelişme yaşandı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, şirketleri verdiği kar payından alınan vergi oranı artırıldı.

VERGİ YÜZDE 10’DAN YÜZDE 15’E ÇIKARILDI

Kâr paylarından/temettü gelirlerinden alınan vergi yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarıldı.

Örnek olarak , yatırımcı brüt 100 TL temettü dağıtan bir şirketten eskiden 90 TL temettü alabiliyorken artık 85 TL temettü alabilecek. Bu oran 21 yılında borsaya uzun vadeli yatırımcı çekmek amacıyla yüzde 10’a düşürülmüştü.

Temettü gelirlerinden alınan verginin arttırlması özellikle temettü emeklileri olarak adlandırlan yatırımcıları olumsuz etkileyecek bir gelişme olarak gösteriliyor.