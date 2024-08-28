Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı. Yatırımcısı karalar bağlayacak

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan kararla birlikte Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde iki hisse senedi için tedbir kararının uygulamaya alındığı bildirildi. Bu tedbirler, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret ile Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret şirketlerinin paylarını kapsayacak şekilde 8 Ağustos - 27 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

