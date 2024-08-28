Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı. Yatırımcısı karalar bağlayacak

Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı. Yatırımcısı karalar bağlayacak
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Borsa İstanbul'da 2 hisseye SPK tarafından tedbir kararı getirildi.

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Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı. Yatırımcısı karalar bağlayacak 1

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan kararla birlikte Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde iki hisse senedi için tedbir kararının uygulamaya alındığı bildirildi. Bu tedbirler, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret ile Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret şirketlerinin paylarını kapsayacak şekilde 8 Ağustos - 27 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

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Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı. Yatırımcısı karalar bağlayacak 2

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan bilgilere göre, bu iki hisse senedi için kredili işlemler bakımından tedbir uygulanacağı duyurulmuştur. Bu tedbirler, piyasalardaki ani ve yüksek volatiliteyi kontrol altına almayı ve yatırımcıları korumayı hedefliyor.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALKLC.E ve SANFM.E payları 28/08/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/09/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı. Yatırımcısı karalar bağlayacak 3

TEDBİR KARARI NEDİR?

Borsa İstanbul’da alınan tedbir kararları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, yatırımcıları korumak ve piyasadaki işlemlerin adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla uygulanan önlemleri ifade eder. Bu kararlar genellikle aşırı dalgalanmalara (volatilite) karşı yatırımcıları korumak için alınır. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) olarak adlandırılan bu sistem, hisse senetlerindeki ani fiyat değişimlerini dengelemeyi ve piyasadaki spekülatif hareketleri sınırlamayı amaçlar.

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Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı. Yatırımcısı karalar bağlayacak 4

TEDBİR KONULAN HİSSE SATILABİLİR Mİ?

Tedbir kararı alınan hisse senetleriyle ilgili bazı kısıtlamalar getirilir. Örneğin, brüt takas uygulaması kapsamında olan bir hisse senedi, satın alındığı gün satılamaz; yalnızca ertesi gün satışı mümkündür. Bu kısıtlamalar, yatırımcıların anlık piyasa dalgalanmalarına karşı aceleci kararlar almalarını önlemek için tasarlanmıştır.

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Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı. Yatırımcısı karalar bağlayacak 5

Ayrıca, bu hisse senetleri internet üzerinden işlem yapılamaz hale getirilebilir. Yatırımcılar, ilgili hisse senetleriyle ilgili emirleri yalnızca aracı kurumla doğrudan iletişim kurarak, yani yüz yüze görüşme veya telefon yoluyla verebilirler.

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Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı. Yatırımcısı karalar bağlayacak 6
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