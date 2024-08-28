Borsa'da 2 hisseye tedbir kararı. Yatırımcısı karalar bağlayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan bilgilere göre, bu iki hisse senedi için kredili işlemler bakımından tedbir uygulanacağı duyurulmuştur. Bu tedbirler, piyasalardaki ani ve yüksek volatiliteyi kontrol altına almayı ve yatırımcıları korumayı hedefliyor.
Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALKLC.E ve SANFM.E payları 28/08/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/09/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.