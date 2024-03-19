Borsada 4 hafta sonra bir ilk

Borsada 4 hafta sonra bir ilk
Kaynak: mynet
Borsa İstanbul’da 4 haftanın ardından bir ilk görüldü.
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Borsada 4 hafta sonra bir ilk 1

Borsa İstanbul'da 4 hafta sonra yatırımcı sayısı düşüş gösterdi ve 8 milyon 39 bin 619'a gerileme kaydetti.

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Borsada 4 hafta sonra bir ilk 2

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırıcı sayısı gerileme gösterdi.

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Borsada 4 hafta sonra bir ilk 3

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 15 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya oranla 306 bin 881 kişi azalış gösterdi.

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Borsada 4 hafta sonra bir ilk 4

Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 346 bin 500 seviyesinden 8 milyon 39 bin 619'a kadar geriledi.

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Borsada 4 hafta sonra bir ilk 5

Böylelikle son dört haftada artış kaydeden pay senedi yatırımcı sayısı düşüş göstermiş oldu.

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Borsada 4 hafta sonra bir ilk 6

Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,61 trilyon TL’den, 12,35 trilyon TL’ye kadar indi.

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Borsada 4 hafta sonra bir ilk 7

Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe haftaya yüzde 0,18 yükselişle 8.844,50 seviyesinden başladı.

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Borsada 4 hafta sonra bir ilk 8

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 artışla 8.852,28 seviyesine kadar yükseldikten sonra 14.00’te y8.891 seviyesinde bulunuyor. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.695,39 puanı, en yüksek 8.852,69 seviyesini gördü.

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Borsada 4 hafta sonra bir ilk 9

Bankacılık endeksi yüzde 3,13, holding endeksi yüzde 1,32 değerlendi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,28 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,06 ile spor endeksi oldu.

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