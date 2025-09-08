Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermesinin ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı dün akşam saatlerinde polis ablukasına alındı.
Dün gece yaşanan gelişmelerin ardından Borsa İstanbul, haftaya düşük başladı. BİST 100 endeksi, yüzde 1,50 azalma ile güne 10.568,33 puandan başladı.
BIST 100 endeksinde yüzde 2'nin üzerinde kayıp yaşanmasının ardından açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı devreye alındı.
Borsa İstanbul AŞ, BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi üzerinden alınan kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınladı.
KAP'tan yapılan açıklamada, "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.