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Borsada bankacılık hisseleri uçuşa geçti iki günde yüzde 14 arttı

Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri iki gündür füze gibi yükseliyor. Bankaların hisselerinin artışı iki günde yüzde 14’e yaklaştı

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:37
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Borsada bankacılık hisseleri uçuşa geçti iki günde yüzde 14 arttı

Borsada bankacılık hisseleri uçuşa geçti iki günde yüzde 14 arttı
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Banka hisselerinde dün gözlenen güçlü alımlar bugün de devam ederken, bankacılık endeksinde iki günlük yükseliş yüzde 14'e yaklaştı.Dolardaki yatay seyir ve düşük faiz getirilerinin yatırımcıları hisse senetlerine yönelttiğini belirten analistler, banka hisselerindeki fiyatlamaların hala düşük olması ve üçüncü çeyrekteki güçlü bilançoların bu kağıtları öne çıkarttığına işaret ediyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre hisse senetleri piyasasında yabancı yatırımcı ağırlığının çok düşmüş olması, derinliğin azalması, yerli yatırımcının ise daha kısa vadeli hareket etmesinin de hisse piyasasında eskiye göre çok daha sert günlük hareketleri beraberinde getirdiği belirtiliyor.

BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,9 yükselişle tamamlarken, bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 6,3 olarak gerçekleşti.Bugün saat 14:00 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 2,4 primli seyrederken, bankacılık edeksi ise yüzde 6,9 yükseldi.

Buna göre banka hisselerinde iki günlük yükseliş yüzde 14'e yaklaştı.

"YATIRIMCILAR UCUZ OLANA YÖNELİYOR"

GCM Yatırım Analisti Kaan Kutsar, banka hisselerinin fiyatlamalarının hâlâ ucuz kaldığını belirterek, "Endeks dolar bazlı tepesini geçtiği için, yukarı yönlü harekete katılmak isteyen yatırımcılar ucuz olana yöneliyor. Bankaların zaten bilançoları güzel, kârları yüksek; ucuz da kalmalarının etkisiyle bu yükselişe öncülük ediyorlar" dedi.

Endekste rallilerin artık eskiye göre yüzdesel bazda çok daha yukarı oranlarda gerçekleştiğini belirten Kutsar, "Yabancı takası oranı yüzde 29,54, yani tarihin en düşük seviyelerinde. Sürekli azalmaya da devam ediyor. Yabancılar çıkıyor, yerlilik oranı artıyor. Yerli yatırımcımız da genellikle kısa vadeli hareketlere odaklanan küçük yatırımcılar. Momentumdan faydalanmaya çalışan yatırımcı tipi genellikle. Bu da yüzdesel hareketlerin artmasına neden oluyor" dedi ve ekledi: "İnsanlar hareket yukarı gittiği sürece o harekete çok daha hızlı katılma isteği içine giriyor. Bu da fiyatlamanın yüzdesinin günlük periyotta yüksek olmasına neden oluyor."

Kutsar, banka hisseleri ile ilgili olarak da, "Sanayi hisseleri endeksi zaten taşıdı. Bunun peşinden bankacılık rallisi gelir mi, herkes bunu takip ediyordu. Şu anda bu gerçekleşiyor... Bankalar hâlâ ucuz. Hem rasyoları destekliyor, hem kârlar iyi, yatırımcı da bu tarafa katılmak istiyor."

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