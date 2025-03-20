Borsada bir günde 1.2 trilyonluk kayıp! İşlem gören hisseler dibi gördü

Borsa İstanbul'da 1 günde yaklaşık 1. 2 trilyonluk kayıp yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul dün günü yüzde 9 düşüşle 9 bin 800 puanla tamamlandı. Borsa İstanbul’da dün 2 kez devre kesici uygulanırken işlem gören hisseler de dibi gördü. En büyük kayıp ise banka hisselerinde oldu. Türkiye’nin en büyük 4 bankasının hisse senedi taban oldu.

1.2 TRİLYON LİRALIK KAYIP

Endeks dün günü yüzde 9 düşüşle tamamlarken BIST TÜM endeksindeki kayıp yüzde 8.5 oldu. Böylece borsa şirketlerinin piyasa değerinde 1 günde yaklaşık 1.2 trilyon liralık bir kayıp yaşandı.

DOLAR EURO

Dolar dün 41 lira 64 kuruşa çıkarak rekor kırdı. Yeni güne ise dolar TL kuru 37 lira 97 kuruşla başladı. Dün 44 lira 88 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Euro TL kuru ise 41 lira 67 kuruşla yeni güne başladı.

GRAM ALTIN

Gram altın ise dün yaşanan siyasi olaylarla birlikte 4 bin 69 liraya kadar yükseldi. Yeni güne ise 3 bin 721 lira seviyesinden başladı.

DÖVİZ SATTILAR

Dolar ve euro kurunda yaşanan artışları baskılayabilmek için Merkez Bankası’nın kasadan döviz sattığı ifade edildi. Reuters’te yer alan habere göre Merkez Bankası’nın kurları baskılayabilmek için 10 milyar dolar sattığını belirtti.