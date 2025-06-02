Borsada düşüş sürüyor: BIST 100 endeksi 9.000’e yaklaştı! (2 Haziran 2025)

Günün ilk yarısında düşüş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,46 puan ve yüzde 0,09 azalarak 9.011,11 puana indi.

Toplam işlem hacmi 28,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,59 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,75 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,95 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,63 ile spor oldu.

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Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarifelerle yarattığı belirsizlikler nedeniyle negatif seyir izliyor. ABD’nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelere ilişkin haberler, piyasaların yönünü etkilemeye devam ederken, bu durum yurt içi piyasalarda da hissedildi.

Analistler, günün ikinci yarısında ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileriyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

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