Borsada Fatih Altaylı isyanı: Yaktın bizi Abi... Seans sonunu beklesene!

Fatih Altaylı bugün X sosyal medya hesabından İBB başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir süredir devam eden ‘Siyasi yasak davası’ için kararın gün içinde açıklanabileceği hakkında paylaşım yaptı.

Türkiye’nin günlerdir gerek TV ekranlarında gerekse de iktidarından muhalefetine konuştuğu dava hakkında paylaşım yapan Altaylı, binlerce borsacının karar sonrasında olabilecekler için aksiyon almasına da neden oldu.

Altaylı’nın söz konusu paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Ankara kulislerinde İmamoğlu kararının bugün açıklanabileceği konuşuluyor.”

Ankara kulislerinde İmamoğlu kararının bugün açıklanabileceği konuşuluyor. — Fatih Altayli ???????????? (@fatihaltayli) September 25, 2024

“BÖYLE KRİTİK HABERLER BORSAYI ÇOK ETKİLİYOR”

Altaylı’nın paylaşımı sadece X (eski adı ile Twitter) platformunda kısa zaman içerisinde 1 milyona yakın vatandaş tarafından görüntülenme aldı.

Birçok kullanıcı ise söz konusu kararın siyaset boyutundan ziyade borsa üzerindeki etkisi üzerinden Altaylı’ya yüklendi. Bir kullanıcı borsanın bu tarz kritik haberle ile doğrudan etkilendiğini ve paylaşım sonrasında borsanın sert bir satış yediğini açıkladı.

Kullanıcılardan bazıları ise bu paylaşımın borsacıları manipüle ettiğini, bundan dolayı SPK’nın Altaylı hakkında işlem yapmasını talep etti.