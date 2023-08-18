Borsada günün en çok yükselen hisseleri

Borsa İstanbul, günü yüzde 0,19 değer kaybederek tamamlarken 41 şirket ise yatırımcısına kazandırmayı başardı. Haftalık kapanış ile borsada günün en çok yükselen hisseleri belli oldu.