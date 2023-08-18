Borsada günün en çok yükselen hisseleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 7.749,83 puana geriledi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 285.83$ seviyesinde bulunuyor.
BIST 100'de işlem gören şirketlerin 41'i haftanın son işlem gününde yükselirken 57'si yatırımcısına kaybettirdi.
BORSADA GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ
Konya Çimento (KONYA): Güne 5310 puan seviyesinden başlayan hisse, 5792 puana kadar yükseldi. Günlük artış yüzde 9,08
Borusan Mannesmann (BRSAN): Cuma gününü 419,10 liradan açan hisse, günün ilk yarısında yüzde 7,64 yükselerek 451,10 liraya ulaştı.
Doğan Şirketler Grubu (DOHOL): DOHOL, 1 puana yakın yükselişle 13,73 liradan işlem görüyor. Günlük yükseliş yüzde 6,93 seviyesinde
Smart Güneş Enerjisi (SMRTG): Smart Güneş, net 4,3 puan, bir başka deyişle yüzde 5,64'lük değerlenme ile 80,60 liradan fiyatlanıyor.
TÜPRAŞ (TUPRS): Tüpraş, yüzde 5,45'lik günlük yükselişle 129,70 lira seviyesinde yükseldi.