Borsada günün en çok yükselen hisseleri

Borsa İstanbul, günü yüzde 0,19 değer kaybederek tamamlarken 41 şirket ise yatırımcısına kazandırmayı başardı. Haftalık kapanış ile borsada günün en çok yükselen hisseleri belli oldu.

Borsada günün en çok yükselen hisseleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 7.749,83 puana geriledi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 285.83$ seviyesinde bulunuyor.

BIST 100'de işlem gören şirketlerin 41'i haftanın son işlem gününde yükselirken 57'si yatırımcısına kaybettirdi.

BORSADA GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

Konya Çimento (KONYA): Güne 5310 puan seviyesinden başlayan hisse, 5792 puana kadar yükseldi. Günlük artış yüzde 9,08

Borusan Mannesmann (BRSAN): Cuma gününü 419,10 liradan açan hisse, günün ilk yarısında yüzde 7,64 yükselerek 451,10 liraya ulaştı.

Doğan Şirketler Grubu (DOHOL): DOHOL, 1 puana yakın yükselişle 13,73 liradan işlem görüyor. Günlük yükseliş yüzde 6,93 seviyesinde

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG): Smart Güneş, net 4,3 puan, bir başka deyişle yüzde 5,64'lük değerlenme ile 80,60 liradan fiyatlanıyor.

TÜPRAŞ (TUPRS): Tüpraş, yüzde 5,45'lik günlük yükselişle 129,70 lira seviyesinde yükseldi.

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