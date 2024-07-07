Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat

Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat
Kaynak: BloombergHT - AA

Borsada halka arz rüzgarı eserken katılımcı sayısında dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

1/10
Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat 1

Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilen halka arzlarda katılımcı sayısı 540 binlere geriledi.

Borsada son dönemde izlenen dalgalı seyir, halka arzları olumsuz etkiledi.

2/10
Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat 2

YATIRIMCILARA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Borsada işlem görmeye başlamalarının ardından hisseleri beklenen performansı vermeyen şirketler, yatırımcılarda hayal kırıklığı yarattı.

3/10
Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat 3

2024'ün ilk çeyreği başarılı halka arzların devamına sahne olurken, ikinci çeyreğin başından itibaren bu eğilim tersine döndü.

4/10
Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat 4

İKİNCİ ÇEYREKTE BÜYÜK DÜŞÜŞ

İlk çeyrekte yapılan 8 halka arzın 7'si hala halka arz fiyatının üzerinde bir seyir izlerken, ikinci çeyrekte katılımcı sayısındaki düşüş belirgin hale geldi.

5/10
Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat 5

BORSA HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,91 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 2,12, avro/TL ise yüzde 0,77 arttı. Buna karşın dolar/TL yüzde 0,30 değer kaybetti.

6/10
Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat 6

BIST 100 endeksi, haftanın en düşük seviyesi olan 10.254,36 puan ile en yüksek seviyesi olan 10.944,72 puanı gördükten sonra, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan tamamladı.

7/10
Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat 7

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,12 artışla 2.504 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,19 artışla 16.393 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4.066 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4.114 liraya yükseldi.

8/10
Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat 8

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 değer kaybederek 32,7190 liraya inerken, avro yüzde 0,77 artışla 35,3940 liraya yükseldi.

9/10
Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat 9

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,48 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,18 değer kazandı. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,08 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

10/10
Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat 10
İlgili Haberler
TOKİ'den kaçırılmayacak ucuza konut fırsatı
AKP’li belediyeden ensar ataması. Vakıf yöneticisi müdür oldu
Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi
Hatice Kolçak: Satan büyük kaybedecek
Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak
5 gün boyunca ücretsiz olacak. Bakanlık duyurdu yarın başlıyor
700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak
Selçuk Geçer: Hazır olun büyük düşüş yaşanacak
Bunlar da İlginizi Çekebilir
TOKİ'den kaçırılmayacak ucuza konut fırsatı
TOKİ'den kaçırılmayacak ucuza konut fırsatı
Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi
Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi
Hatice Kolçak: Satan büyük kaybedecek
Hatice Kolçak: Satan büyük kaybedecek
Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak
Kiracılar dikkat. Bu şarta uyanlar devletten para alacak
700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak
700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak
Selçuk Geçer: Hazır olun büyük düşüş yaşanacak
Selçuk Geçer: Hazır olun büyük düşüş yaşanacak