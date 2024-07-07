Borsa'da ibre tersine döndü. Halka arz katılımcıları dikkat

Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilen halka arzlarda katılımcı sayısı 540 binlere geriledi.
Borsada son dönemde izlenen dalgalı seyir, halka arzları olumsuz etkiledi.
YATIRIMCILARA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI
Borsada işlem görmeye başlamalarının ardından hisseleri beklenen performansı vermeyen şirketler, yatırımcılarda hayal kırıklığı yarattı.
2024'ün ilk çeyreği başarılı halka arzların devamına sahne olurken, ikinci çeyreğin başından itibaren bu eğilim tersine döndü.
İKİNCİ ÇEYREKTE BÜYÜK DÜŞÜŞ
İlk çeyrekte yapılan 8 halka arzın 7'si hala halka arz fiyatının üzerinde bir seyir izlerken, ikinci çeyrekte katılımcı sayısındaki düşüş belirgin hale geldi.
BORSA HAFTAYI NASIL KAPATTI?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,91 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 2,12, avro/TL ise yüzde 0,77 arttı. Buna karşın dolar/TL yüzde 0,30 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, haftanın en düşük seviyesi olan 10.254,36 puan ile en yüksek seviyesi olan 10.944,72 puanı gördükten sonra, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,12 artışla 2.504 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,19 artışla 16.393 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4.066 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4.114 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 değer kaybederek 32,7190 liraya inerken, avro yüzde 0,77 artışla 35,3940 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,48 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,18 değer kazandı. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,08 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.