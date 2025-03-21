Borsada ikinci devre kesici çalıştı! Kayıplar yüzde 7'ye ulaştı

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.​​​

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 10:52:12'de de devreye girmişti.

Borsada İmamoğlu etkisi sürüyor! Devre kesici yine çalıştı

BBVA’nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika strateji direktörü Tufan Cömert, “Türkiye piyasalarında son dönemde yaşanan çalkantıların faiz oranları ya da enflasyon kaygılarıyla değil, tamamen lokal siyasi risklerle ilgili olması nedeniyle, TCMB’nin dünkü hamlesi, yatırımcıların güvenini sarsacak daha fazla haber akışı olması halinde yabancı yatırımcı çıkışlarına karşı etkili olmayabilir. Ancak bu durum yerli yatırımcılara TL mevduat faizlerinin ileride yükseleceği ve bunun da TL’nin cazibesini yeniden artıracağı şeklinde bir mesaj olarak yorumlanabilir. Yerli yatırımcıların buna tepki verip vermeyeceği ve (yılın başından beri yaptıkları gibi) dövize geçmek yerine TL’de kalıp kalmayacakları henüz belli değil” yorumunu yaptı.