Borsa'da işlem gören Türkiye'nin dev şirketi iflas etti. 20 ülkeye ihraç yapıyordu

Türkiye'nin önemli seramik üreticilerinden Seranova Seramik iflas etti. 2000 yılında faaliyete geçen şirket, borsada işlem gören Umpaş Holding'in grup şirketiydi. İflas kararı sonrası şirket, istinaf başvurusunda bulunacağını duyurdu.

Türkiye'nin önemli seramik üreticilerinden Seranova Seramik, 2000 yılında faaliyete geçtikten sonra iflas etti. Borsa İstanbul'da işlem gören ve Umpaş Holding’in grup şirketlerinden biri olan Seranova Seramik’in iflasına, Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar sonrasında karar verildi. Şirketin borçlarını ödeyememesi ve alacaklılar ile anlaşamaması nedeniyle yapılan konkordato davası, mahkemenin iflas kararı ile sonuçlandı.

Seranova Seramik, 2000 yılında üretime başlayarak yer ve duvar karosu üretimi yapan önemli bir firma olarak sektördeki yerini almıştı. Başlangıçta 2 milyon metrekarelik üretim kapasitesiyle faaliyete geçen firma, yıllar içinde yaptığı yatırımlarla kapasitesini 11 milyon metrekareye kadar çıkarmıştı. Yıllık üretim kapasitesinin büyük kısmı iç ve dış pazarlarda satılmakta, özellikle Avrupa’ya yapılan ihracatlar önemli bir gelir kaynağı oluşturuyordu.

530 BİN METREKAREDE ÜRETİM YAPIYORDU

Ürünlerinde Avrupa'nın EN 14411 standartlarına uygun üretim yapan Seranova, ISO 9001 ve ISO 14001 gibi kalite ve çevre yönetim sistemlerine sahipti. Firma, hem yerli pazarda hem de yurtdışında oldukça tercih edilen bir marka haline gelmişti. Uşak'ta bulunan 530 bin metrekarelik alanda üretim yapan şirket, modern üretim teknolojileri ve büyük üretim alanlarıyla sektörde kendine sağlam bir yer edinmişti.

Ancak, finansal zorluklar nedeniyle şirket 2019 yılında konkordato başvurusu yapmıştı. Umpaş Holding'in 2023 yılında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Seranova Seramik'in iflasına karar verilmişti. Bu iflas kararı, şirketin mali zorlukları ve borç ödeme güçlüğü çeken durumuyla doğrudan bağlantılıydı. Umpaş Holding, açıklamasında iflas kararına karşı istinaf yoluna başvuracaklarını duyurdu.

400 KİŞİ ÇALIŞIYORDU

Seranova Seramik’in iflası, sektörde büyük bir şok etkisi yarattı. Türkiye’nin önde gelen seramik markalarından birinin kapanması, hem iş gücü hem de ihracat açısından büyük bir kayıp anlamına geliyor. Şirketin 400 kişilik istihdam sağlaması, bölgedeki iş gücü piyasasını doğrudan etkileyebilir.

Seranova Seramik'in iflas kararı, şirket tarafından istinaf yoluyla itiraz edilecek ve sürecin nasıl şekilleneceği, şirketin geleceği açısından kritik önem taşıyor. Umpaş Holding’in konuya dair açıklamasına göre, mahkemenin iflas kararı kesinleşmeden önce istinaf başvurusunda bulunulacak.

Bu gelişme, seramik sektöründeki diğer oyuncular tarafından dikkatle izleniyor. Seranova Seramik’in sektördeki etkisi büyük olsa da, rekabetin yoğun olduğu bir piyasada bu tür iflaslar, markalar arasında dengenin değişmesine yol açabilir.