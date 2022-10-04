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Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan Mehmet Akdere'nin de arasında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 23:38
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Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
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DHA - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2'si yurtdışında olan 10 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçlarından 8 şüpheli, polis tarafından üç gün önce gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden aralarında Mehmet Akdere'nin olduğu 5 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Diğer 3 şüphelinin ise yurt dışı yasağı ve en yakın karakola imza şartıyla serbest bırakılmaları istendi. Sorguları yapılmak üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mehmet Akdere’nin arasında bulunduğu 5 şüpheli, Sermaye Piyasası Kanununun 107. Maddesi uyarınca "İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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