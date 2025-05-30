Borsada manipülasyona çok sayıda tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST (Borsa İstanbul) Pay Piyasası'nda sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğratığı yönünde tespitle üzerine soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA MANİPÜLASYON

Soruşturma kapsamında, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ isimli şirkete ait (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ isimli şirkete ait (DOBUR) hisselerinde "Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya sayfaları aracılığı ile manipülasyon yaptığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Düzenlenen eşzamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i İstanbul Adliyesine sevk edildi.

12 TUTUKLAMA

Burada savcılığa ifade veren şüpheliler Nöbetçi Ceza hakimliğine sevk edildi. 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.