Borsada neler oluyor. Endeksi sürükleyen iki hisse yine taban yaptı

Borsa İstanbul’un yükselmesinden büyük rol oynayan iki hisse üst üste üçüncü işlem gününde de taban yaptı. SASA ve Hektaş hisseleri yükselişte de endekse en fazla etkiyi yapan iki hisse senedi iken düşüşte de en fazla negatif katkıyı sağlıyor. Bugün taban fiyattan açılan SASA 16 Kasım’dan bu yana yüzde 27,05, aynı hareketi izleyen Hektaş da 16 Kasım’dan bu yana yüzde 27,02 geriledi.

ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre Hektaş hisseleri bu yıl yüzde 622 yükselirken yıllık getirisi yüzde 1011’i buldu. Bu ay yüzde 30,5 yukarı yönlü hareket gösteren hissede ise son üç işlem gününde dalgalı bir seyir izleniyor. Bugün Hektaş’ta tabanda 34.4 milyon adet satış emri var. Şirketin piyasa değeri ise 95.6 milyar liraya geriledi üç günün sonunda. 16 Kasım’da 51,25 TL olan Hektaş hisseleri bugün 37.40 TL.

SASA ise son dönemde üzerinde en çok konuşulan hisse senetlerinin başında geliyor. 16 Kasım’dan bu yana yüzde 27,05 düşen hissenin fiyatı 186.30 liradan 135.90 liraya indi. Bu ay yüzde 13, aylık yüzde 45,8, yıllık yüzde 712 yükselen SASA hisseleri bu yıl ise yüzde 414 getiri sağladı. Tabandan SASA hisselerinde de 13 milyon adet satış emri var.

Bu iki hissenin BİST100 endeksine negatif etkisi de büyük. Endeks içindeki ağırlığı yüksek olan SASA’dan bugün BİST100’daki düşüşün yaklaşık 29 puanı SASA’dan 17.2 puanı da Hektaş’tan geliyor. BİST100 endeksi şu an yüzde 0,88 ekside bulunuyor.