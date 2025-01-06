Borsa'da o hisseler paraya para demedi! 6 ayda rekor kazanç...

GYO hisseleri 2024’ün son çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. Son 3 ayda Batı Ege GYO %112, Fuzul GYO %73 ve Reysaş GYO %55 yükselişle yatırımcılara önemli getiriler sağladı. Aynı dönemde Emlak Konut GMYO, Doğuş GMYO, Özak GMYO, Torunlar GMYO, Ziraat GMYO, Peker GMYO yüzde 30’un üzerinde çıkış kaydetti.

Ekonomim'den Zeynep Aktaş'ın haberine göre, 6 ayda yüzde 100 üzeri getiri Son 6 ayda ise Fuzul GYO %136, Deniz GYO %122 ve Batı Ege GYO %119 getiri sağlayarak sektörün öne çıkan hisseleri oldu. Bu hisseleri Ziraat GYO ve Koray GYO %70’in üzerinde artışla takip etti. Özellikle kira gelirleri güçlü ve düzenli olan firmalar, yatırımcıların portföylerinde yer bulmaya devam ediyor. Uzun vadeli getiriler daha çarpıcı bir tablo sunuyor. Reysaş GYO, 2 yılda %398 kazanç sağlarken, 5 yılda %2.547 gibi dikkat çekici bir yükseliş gerçekleştirdi.

PİYASA DEĞERİ YÜKSEK GMYO’LAR

Borsada işlem gören gayrimenkul şirketleri içerisinde piyasa değeri en yüksek olanlar içerisinde Torunlar GMYO 62,7 milyar TL ile en yüksek piyasa değerine ulaşırken, Ziraat GMYO 60,41 milyar TL ile hemen ardından geliyor. Üçüncü sırada yer alan Emlak Konut GMYO ise 52,93 milyar TL piyasa değerine sahip. 2024 yılında bu üç şirketten en yüksek performansı Ziraat GMYO gerçekleştirirken Torunlar GMYO onun gerisinde kaldı.

GAYRİMENKUL SEKTÖR ENDEKSİ %50 YÜKSELDİ

Gayrimenkul endeksi yıllık bazda yüzde 50 yükselirken BIST 100 Endeksi yüzde 35,93 yükseldi. GMYO hisseleri enflasyonun ve endeksin üzerinde kazandırdı. Faiz düşüşü ise fiyatı destekleyecek yeni bir gelişme olacak.

YATIRIM FONLARI

Inveo Portföy’ün GAF Fonu, hisse senedi yatırımıyla bir yılda %60 getiri sağladı

GAF Birinci Hisse Senedi Fonu’nun %92,16’sını hisse senetleri oluşturuyor. Kalan %5,01’ini yatırım fonlarında, %2,81’ini ise vadeli işlemler nakit teminatlarında değerlendiriyor. Fonun toplam değeri 213,3 milyon TL olurken, doluluk oranı %1,82 seviyesinde bulunuyor. Fon, Aselsan, Yapı Kredi Bankası ve Koç Holding gibi Türkiye’nin önde gelen şirketlerini portföyünde tutuyor. Risk değeri 7 olarak belirlenen GAF, yüksek risk almayı tercih eden yatırımcılara yönelik bir portföy sunuyor. Fonun yıllık getirisi %59,60 seviyesinde olurken son üç yıldaki getirisi ise %728,5 oldu. Uzun vadeli yatırımcılar açısından cazip bir performans gerçekleştirdi. Konjonktürel olarak hisse senedi piyasasının güçlenmesi fonu yükselten bir gelişme olmakta. Fon, borsaya odaklananlara hitap ediyor.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, % 52,54 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 31 Aralık 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47, bileşik faizi ise %52,54’e denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %23,44 olacak. 2 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,62 seviyesinde bulunuyor.

%47 YILLIK BASİT FAİZ

Nurol Yatırım Bankası çıkardığı bononun yıllık %47 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,38 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 2 Ocak 2025 olurken vade tarihi 3 Temmuz 2025 olacak. Piyasada TRFNURL72536 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

LİLA KAĞIT

Eski yatırımın teşvik belgesini kapatırken, yeni yatırımın teşviki için başvuruda bulundu

Lila Kağıt, Ergene2 OSB’de bulunan üretim tesislerindeki yatırımlara ilişkin gerçekleşen gelişmeyi yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket, Haziran 2018’de başlayan ve 27 Aralık 2024 tarihinde süresi dolan teşvik belgesinin kapatılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yaptığını belirtti. Belge kapsamında toplam yatırım tutarı 718.214.269 TL olarak belirlenirken bugüne kadar 660.520.551 TL fiili harcama gerçekleştirildiği belirtildi. Lila Kağıt, söz konusu gelişmenin yanı sıra, aynı lokasyonda devam eden yeni yatırımları için Bakanlığa yeni bir yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulundu. Başvuru, üretim kapasitesinin artırılması ve mevcut yatırımların sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini hedefliyor. Şirket, dokuz aylık dönemde kârını büyüttü.

TATLIPINAR ENERJİ

Bağlı iştirakleri üzerinden 7 adet rüzgar türbini kurulumu gerçekleştirecek. Kapasitesi artacak

Tatlıpınar Enerji’nin bağlı ortaklığı Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji’nin %100 sahibi olduğu Bakır Enerji ile Marmarares Elektrik’in Yalova ve Bursa’daki enerji santrallerinde kapasite artışına gidilecek. Açıklamada toplam 41,30 MW kurulu güce sahip 7 adet rüzgar türbini için tedarik, teslimat, kurulum, devreye alma ve 12 yıllık servis bakım anlaşmalarının imzalandığı belirtildi. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Tatlıpınar Enerji’nin kombine işletmedeki toplam kurulu gücü 358 MW’a ulaşacak. Gelişme, şirketin yenilenebilir enerji sektöründeki konumunu güçlendirmesini destekleyeceği gibi enerji üretim kapasitesini de önemli ölçüde artıracak. Öte yandan firmanın son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında hem geliri hem de kârı arttı.

BMS BİRLEŞİK

Kırşehir GES projesi ulusal şebekeye bağlandı. Elektrik tüketiminin %80’ini karşılayacak

BMS Birleşik Metal, Kırşehir’deki 149.000 m2 alanda kurulu güneş enerjisi santrali yatırımının TEDAŞ tarafından kabul edildiğini ve tesisin ulusal şebekeye bağlandığını duyurdu. Böylece geçtiğimiz haziran ayında tamamlandığını belirtilen proje üretime geçmiş oldu. Santral, yapılan fizibilite çalışmalarına göre yıllık 10.800.000 kWh elektrik üretme kapasitesine sahip bulunuyor. Yatırım, şirketin elektrik tüketiminin yaklaşık %80’ini temiz enerji kaynaklarından karşılanmasını sağlayacak. BMS Birleşik Metal, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çevre dostu enerji kaynaklarına yönelmeyi sürdürüyor. Projeyle karbon ayak izini azaltarak enerji maliyetlerini düşürecek. Diğer taraftan dokuz aylık dönemde gelirini artırırken kârını düşürdüğü gözleniyor.