Borsada ortak satışları da incelenmeli

Geçen haftanın en önemli olaylarından bir borsa operasyonuydu. Milyon dolarlık arabası ve evinde adeta dağ gibi yığın yapılmış paralarla verdiği pozlarla tanınan borsa oyuncusu ve 11 arkadaşı gözaltına alındı.

Tek bir operasyonda 26 milyon liralık vurgun yaptığı iddia ediliyor.

Toplam 12 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu borsa oyuncusunun tutuklanmasıyla birlikte borsa temizlendi mi?

Aklanıp paklandı mı?

Elbette hayır!

Bu operasyon tek bir hisse ve tek bir manipülatörle kalmamalı.

2022-2024 arası halka arzı yapılan şirketlerde incelenmeli.

Bu şirketlerin halka arz sonrası ortak satışları mercek altına alınmalı.

Gözaltına alınıp tutuklanan borsacıyı herkes tanır bilir. Adamın tek yaptığı patronların malını satmak. Nitekim evinin orta bölümüne yığdığı dağ gibi paranın bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketinin ortak satışından elde edilen komisyon olduğunu borsada bilmeyen var mı?

Son 2 yılda bu tarz komisyonlu kaç ortak satışı oldu?

Bu ortak satışları KAP açıklamalarına göre, ismi açıklanmayan kurumsala bir dakikada satılıyor.

Sonra hisse ertesi gün taban taban düşmeye başlıyor.

Bu tarz en az 10 tane hisse var.

Kim bu aptal (?) kurumsal. Her ortak satışını aldıktan sonra yüzde 50-60 zarar ediyor?

Örnek mi?

Alın size Ankara’da kurulu bulunan ve halka arz edilen bir güneş paneli şirketinin ortak satışı:

Enerji şirketinin halka arzı Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Hisse soluksuz yükselerek 4 Eylül tarihinde zirve fiyatı görerek yüzde bin artış oranına ulaştı.

Bu halka arzda yasal sürenin dolmasından hemen sonra ortak 20 Kasım 2023 tarihinde KAP’a bir açıklama yollayarak sermayenin yaklaşık yüzde 3’üne tekabül edecek hisseyi satmak için kayda aldırdığını açıkladı.

Bu açıklamadan tam 1 hafta sonra ortak, şirket sermayesinde sahip olduğu yaklaşık yüzde 3 payı 1,05 milyar TL’ye yabancı bir fona sattı. Fonun adı açıklanmadı.

Ancak, söz konusu hissenin fona geçişinden 1 gün sonra hissede düşüş başladı. Hisse o günden sonra soluksuz düştü. Bir dönem yüzde bin primle borsanın en değerli şirketi düştükçe düştü.

Yabancı hesap mı bilmiyor?

Bu müthiş zararlı işlem, Türkiye’de yabancı fon tartışmasına da neden oldu. Halka arzda yüzde 20’sini yaklaşık 500 milyon dolara açan şirketin yüzde 3’e yakın hissesine 1 milyar lira veren fon aptal mı yoksa hesap mı bilmiyor?

Temiz bir borsa istiyorsak, bu enerji şirketi gibi borsada ortak satışı yapan inşaat, un, teknoloji ve bazı gıda şirketlerinin ortak satışları incelenmeli.

Herkes biliyor ki, borsada bazı kişilerin bu ortakların malını iskontolu alıp tahtadan sattığı bir Pazar oluşturduğunu…