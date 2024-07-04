Borsada para basan hisse hakkında şok karar. Yatırımcıya kötü haber

Kaynak: Karar
Borsada para basan hisse hakkında şok karar. Yatırımcıya kötü haber

Borsada en fazla kazandıran hisseye brüt takas tedbiri getirildi.

Borsada para basan hissenin yatırımcılarını tedirgin eden bir gelişme oldu. Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. -ADEL hisselerine Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) dahilinde brüt takas tedbiri kondu. Konulan brüt takas tedbirinin2 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı açıklandı.

KREDİLİ İŞLEM YASAĞI

Brüt takas tedbiri süresince, ADEL kodu ile işlem gören Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.ŞA hisselerine ilişkin daha önce getirilen kredili işlem yasağı da yürürlükte kalacak. Yatırımcılar, bu dönemde yalnızca nakit işlemlerle ADEL hisselerinde alım-satım işlemi yapabilecek.

SON ON İŞLEM GÜNÜNDE YÜKSELİŞ

ADEL hisseleri, son 10 işlem gününde yüzde 1 oranında değer kazanarak 578,50 lira seviyesine çıkmıştı. Bu yükselişin sonrasında gelen tedbir kararı, yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

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