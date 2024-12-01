Borsada para kaybeden polis cephaneliği sattı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, borsada kaybettiği parayı telafi etmek için depodaki mühimmatı satan bir polis memurunun suç ağını ortaya çıkardı. Operasyonda 5'i polis, 1'i avukat olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın haberine göre; Adana Emniyet Müdürlüğü, bir polis memurunun film senaryolarını aratmayan yöntemlerle mühimmat sattığını ortaya çıkardı. Depo sorumlusu olan polis, borsada büyük miktarda para kaybedip yüklü miktarda borçlandı. Sonra korumakla görevli olduğu el bombaları, mermliler ve çelik yelekler dahil birçok envanteri satışa çıkardı. Belli aralıklarla 200 bin mermi, 250'ye yakın el bombası ve çeşitli mühimmatları satan polis, diğer depo görevlilerinin şüphesi üzerine takibe alındı.

POLİSLER ARASINDA KURULAN SATIŞ AĞI

Depo sorumlusunun sattığı malzemelerin, daha önce FETÖ soruşturmaları nedeniyle ihraç edilen ve daha sonra göreve iade edilen başka bir polise ulaştırıldığı tespit edildi. Bu polis ise mühimmatları Mersin'de görev yapan özel harekat polisine devretti. Özel harekat polisi, Mersin'de bir avukatla iş birliği yaparak malzemeleri av bayiine sattı.

SUÇ ORTAĞI AVUKATIN OFİSİ CEPHANELİK ÇIKTI!

Adana polisi, şüphelileri izleyerek sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 5'i polis ve 1'i avukat olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Özel izinle avukatın ofisinde yapılan aramada, adeta cephanelikle karşılaşan polisler bile gözlerine inanamadı. Depodan çalınan 150'ye yakın el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu. Ofiste ayrıca 3 adet suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, çok sayıda silah, şarjörlerle birlikte binlerce mermi ile 12 balistik yelek ele geçirildi.

MÜHİMMATLAR DA BULUNDU

Adana İl Emniyet Müdürünün titizlikle yürüttüğü operasyon sayesinde, suç ağına dahil olan kişiler yakalandı ve çalınan mühimmatların büyük bir kısmı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

OPERASYONDA NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Emniyet ekiplerinin belirlenen adreslerde yaptığı operasyon sonucu 150'ye yakın el bombası, 60 yakın tabanca, 20 adete yakın Balistik yelek, tüfekler, binlerce fişek, yüzlerce şarjör, uyuşturucu, bilgisayarlar ve flaş bellek ile harddisk ele geçirildiği öğrenildi.

