Borsada rekor serisi devam ediyor

BIST 100 endeksi, 4.686,57 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,61 puan ve yüzde 0,87 değer kazancıyla 4.609,81 puan oldu. Toplam işlem hacmi 69,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,06 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusunda daha alınacak önemli bir mesafe bulunduğuna işaret etmesiyle küresel pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanacağını, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 4.650 ve 4.700 puanın direnç olduğunu bildirdi.