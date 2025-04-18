Borsada yapılan manipülasyon operasyonları

“Ölmeyi göze aldım” diyen İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın sosyal medya “X” platformundan (@2727mmg2727) yaptığı açıklamalar çok iddialı ve hukuken çok önemli.

Adı geçen isimleri Gürban açık olarak paylaşıyor. Ancak ben ad ve soyadlarının baş harfleri ile iddiaları aynen yayınlıyorum.

15 Nisan 2025 açıklaması:

Daha önce yazmıştım yine tekrar ediyorum…

Borsada yapılan manipülasyon operasyonlarını,100 milyarlarca liralık rantı yazdığım, ifşa ettiğim için kara para, iddia, bahis ve belediyelerden arazi ihaleleri yolsuzluklarını yazdığım için tehdit alıyorum.

Bu tehdidi direkt arayıp bana yapmadıkları için savcılığa gidip şikayette bulunamıyorum.

Ancak “işi verdikleri” kişiler içinden bana ulaşanlar söylediği için bu mesajı yazıyorum.

Eğer ben bir saldırıya uğrarsam aşağıdaki isimler sorumlusudur.

NT, NKG, SY, YM, OMG.

Bu oluşumun lideri NT’dir.

16 Nisan 2025 açıklaması:

NG, AE, NT, SY, YM, OG

Derhal tutuklanmalı

Tutuklayan savcı beni çağırsın, ona güzel bir dosya vereceğim.

Fakat bunları tutuklamazsanız, bu adamların her birinde 10 milyardan fazla para var…

Mafyalara gider, şahitleri tehdit ederler.

Her türlü delilleri değiştirir, kişileri satın alırlar.

Adam kumarda 4 milyon dolar veriyor bir gecede.

Bir şahide 5 milyon dolar verip, şu ifadeyi ver dese ne ki, ona koymaz!

Bunu yapamamaları için derhal hepsini içeri alın paralarını dondurun.

Bakalım o zaman ne yapacaklar.

Son 15 yılın finans terörünü size anlatıyorum .

Terör sadece silahla olmaz parayla ve parayla edinilen güçle de olur.

Finansal terörist ülke halkının kaynaklarını sömürür.

Bir tane cesur savcı hepsine yeter!

16 Nisan 2025 açıklaması:

EN gel korkma anlat

Maalesef savcılar NY’yi tutuklatmayıp, sizleri tehdit edip ifadenizi değiştirmeye zorlamalarına müsaade ediyor.

Ama sen korkarsan, ben korkarsam düzelmez bu işler.

Korkma gel anlat, kaybettiğin her şeyi devlet onlardan alır, geri sana verir.

Al sana fırsat! Anama babama da dua et, sana bu imkanı sunduğum için!

16 Nisan 2025 açıklaması:

NKG, hadi cesaretin varsa seni bugüne kadar koruyan aileye git.

Git her zamanki gibi; ‘SPK içimden geçecek kurtarın beni’ de!

Bakalım sana kim sahip çıkacak.

Ben ölmeyi göze almışım ama tek gitmem prensiplerime ters.

16 Nisan 2025 açıklaması:

Ben daha ne diyeyim!

Adamlar kadına çöküyor çek imzalatıyor!

Adamlar EN’ye çöküyor arazilerini alıp tefeye bağlıyor!

EN’ye ‘gazetelere çık şu açıklamayı yap’ diye eline metin veriyor, adam çıkıp aynısını okuyor!

Adamlar ‘E’ Şirketi’nde ortaklarına darp ve zorla senet imzalatıyor (kamera görüntüsü var) savcı bırakıyor.

Adamlar ‘E’ şirketine halka açık şirketlerinden sahte fatura kesip EY’yi bilerek borçlandırıyor kaynakları kendilerine aktarıyor.

Ve bilirkişi kayyum atansın diyor mahkemeye rapor veriyor.

Ey SPK sen hâlâ bu adamın imtiyazlarını iptal edip küçük yatırımcıyı korumak maksatlı ‘A’ şirketine kayyum atamıyorsan.

Ben daha ne diyeyim ne yapayım ?

16 Nisan 2025 açıklaması:

Eğer bu “M” hissesi ile alakalı yazdıklarımı SPK kontrol eder ve bir kelimesi dahi yalanmış derse;

Söz veriyorum huzurunuzda! Milletvekilliğinden istifa edeceğim!

16 Nisan 2025 açıklaması:

Ey SPK patron satışı yapıldığı zamanlar …… (5 Şirket adını veriyor- OU) hisselerini inceleyin.

Göreceksiniz ki çoğu hesap İstanbul ve İzmir kökenli ikametli kişiler adına.

Bunun sebebi ‘N’nin İzmir de bir çok bankacı ile anlaşıp mevduata yüksek para yatıran müşterilerini nazımın borsasına komisyonlu olarak çalışmaya yönlendirmesidir.

İstanbul hesapları ise N ortağı Y’ye ait yancılardır.

‘F’ sahibinin N’nin Karşıyaka da bulunan ofisine giriş çıkış HTS kayıtları mevcuttur. Bakın görün.

‘F’ hissesinde patron satışını da N yapmıştır. İnceleyin hesapları N’ye yakın kişilere ait hesaplar olduğunu göreceksiniz.

Ben elimde hiçbir veri olmadan bunları size rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü böyle olduğunu biliyorum.

Ama siz elinizdeki verilerle bu tarihlerde bu dediklerimin doğruluğunu ispat edip cezalarını verin.

Bu borsa manipülasyon suç örgütünü çökertmek üzere savcılığa başvurma yetkisi sadece SPK’da bulunmaktadır.

Bu nedenle sizden harekete geçmenizi bekliyoruz.

Bu şahısların yurtdışına çıkış yasağı konarak derhal yargılanmaları ve örgütün alt dallarındaki kişilerin de tespit edilip Türk milletine hesap vermeleri sağlanmalıdır.

Ben Borsa İstanbul’un Sedat Peker’iyim.

Bakmak isterseniz! Ya da ‘bakarsanız makamınızdan olursunuz’ diye tehdit edilmiyorsanız!

Belki de kör sağırsınızdır,

Değerli okurlarım,

Gaziantep Milletvekili Gürban’ın bu iddialarını araştırması gereken devlet kurumları var.

Bu iddiaları araştırmakla ilgili hukuki sorumlulukları olan;

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e,

Sermaye Kurulu Başkanı (SPK) İbrahim Ömer Gönül’e,

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya,

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a soruyorum:

Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın bu iddiaları hakkında soruşturma açtınız mı?

Gerekli hukuki adımları attınız mı?