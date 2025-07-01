Borsada yılın ilk yarısında spor kulüplerinden sadece o kazandırdı!

Spor şirketlerinin mali durumu ile yeşil sahalardaki performanslarının genel olarak taraftarlarını memnun etmemesi hisseleri üzerinde yönlendirici oldu. Yaşanan finansal problemler ve kötü gelen bilançolar kulüplerin hisse senedi fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Türk futbolunda "dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2024-2025 sezonunun 9 ayında 5,6 milyar lira zarar etti.

Geçen aylarda 4 kulüp de borsaya açık şirketlerinde bedelli sermaye artırımına giderek, elde edilen geliri Türkiye Bankalar Birliği ödemelerinde kullandı.

Analistler, spor şirketlerinin mali yapılarının kırılgan olduğunu belirterek, bu durumun hisse fiyatlarına da yansıdığını söyledi.

SPONSORLUKLAR VE TRANSFERLER HİSSE FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU

Halka açık spor şirketleri arasında yılın ilk yarısında yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi yüzde 13,8 ile Fenerbahçe oldu.

Yılın ilk 6 ayında Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 18,4, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 43,1, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 48 değer kaybetti.

Sponsorluk anlaşmaları ve yıl içinde gerçekleştirilen etkili transferler Fenerbahçe'nin hisselerinin değer kazanmasında etkili oldu. Analistler, yeşil sahalarda alınan sonuçların yanında yaşanan diğer gelişmelerin de hisselerin fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

HAZİRAN AYINDA EN ÇOK KAZANDIRAN BEŞİKTAŞ OLDU

Spor şirketlerinin haziran ayındaki performansına bakıldığında yatırımcısına en fazla Beşiktaş'ın kazandırdığı görüldü. Bu dönemde Beşiktaş yüzde 13,8 değer kazandı. Aynı dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri de yüzde 13 artarken, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 8,4, Trabzonspor'un hisseleri de yüzde 30,6 değer kaybetti.

Analistler, şubat, mart, nisan ve mayıs ayında Beşiktaş hisselerinin 4 ay üst üste gerilediğini belirterek, haziran ayındaki yükselişte tepki alımlarının öne çıktığını söyledi.

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, haziran ayını 14 milyar 437 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi 8 milyar 856 milyon lirayla Galatasaray, 8 milyar 641 milyon 847 bin 19 lirayla Beşiktaş ve 8 milyar 400 milyon lirayla Trabzonspor ve izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2024, Mayıs 2025 ve Haziran 2025 kapanış fiyatı, değişimi, 2024 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle: