Borsa'daki küçük yatırımcıya Özgür Demirtaş'tan hayati uyarı

Sosyal medya hesabından yatırım yapan milyonlarca kullanıcıyı sık sık bilgilendiren ekonomist Özgür Demirtaş bu defa yatırımcıları Borsa İstanbul hakkında uyardı.

Sosyal medyada bulunan borsa hesaplarının bir kısmının küçük yatırımcıları önce Borsa İstanbul’a çektiği, ardından bu yatırımcıların mağdur olduğunu belirten Özgür Demirtaş, bu hesapların aslında çıkarlarının olduğunu. Kendilerinin borsada mallarının olduğunu ve bundan sebeple mallarının değerlerinin yükselmesini istediklerini belirtti.

Borsa’nın yükselme ihtimalinin de olduğunu söyleyen Demirtaş, yatırımcıların ismi üzerlerinde küçük yatırımcılar olduğunu ve bundan sebeple borsa düşünce mallarını satan yatırımcılar olduğunun da altını çizdi.

Açıklamasının sonunda 8 milyon kullanıcının önce Borsaya çekildiğini ve sonra da panik yaptırılıp aşağıdan sattırdıklarını söyleyen Özgür Demirtaş, insanların bu sebeple zarar ettiklerini belirtti.

“Yazık değil mi? Günah değil mi?” diye soran Demirtaş, kullanıcılarına “Haksız mıyım?” diye sordu.

Demirtaş’ın paylaşımı şu şekilde: