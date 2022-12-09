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Borsadan haftalık kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,08 artışla günü 5.005,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 19:06
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Borsadan haftalık kapanış rekoru

Borsadan haftalık kapanış rekoru
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 95,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,45, holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,31 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,60 ile sigorta oldu.

Analistler, Çin'in Kovid-19 salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını terk etmeye yönelik adımları ve ABD'de iş gücü piyasasının yavaşlama belirtileri gösterdiğine işaret eden verilerle pay piyasalarında toparlanma eğiliminin öne çıktığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesi yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğuna işaret eden analistler, halihazırda Banka'nın 50 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin gücünü koruduğunu bildirdi.

Haftaya Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, bütçe dengesi, konut satışları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Almanya, ABD, İngiltere ve Avro Bölgesinde enflasyon, Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 ve 4.730 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalmasını bekliyor.

Ekonomistler, ekimde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 0,2 azalacağını öngörüyor.

Cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 869 milyon dolar açık vermesini bekleyen ekonomistler, 2022 sonunda ise cari işlemler hesabının 48,9 milyar dolar açık vereceğini tahmin ediyor. (AA)

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