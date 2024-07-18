Borsadan yeni rekor geldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsadan yeni rekor geldi

Borsa İstanbul yeni güne yeni rekorla giriş yaptı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle rekor seviye olan 11.194,41 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 60,33 puan ve yüzde 0,54 artarak 11.194,41 puandan yeni bir rekorla güne giriş yaptı.

Hem Bankacılık hem de holding endeksi güne yükselişle başladı. Bugün tüm sektör endeksleri yükselişi kaydetti. En çok kazandıran sektör ise elektrik oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü günü 11.134,08 puandan tamamladı.

Kküresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirten analistlerin gözü Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt dışında ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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