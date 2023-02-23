Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,98 puan ve yüzde 0,28 değer kaybederek 5.057,43 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 yükselirken, holding endeksi sınırlı düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,5'le tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 4,75'le taş, toprak oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,5 altında 5.071,41 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakında takip edildiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 ve 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.