2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa İstanbul güne yatay başladı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 5.319,22 puandan giriş yaptı

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:05
Takip Et

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 5.319 puandan başladı

Borsa İstanbul güne yatay başladı
+
Aa
-

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,43 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 5.319,22 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79'la metal eşya, makina, en çok kaybettiren yüzde 2,95'le ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,63 artışla 5.322,65 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının faiz oranlarını artırmaya devam edeceği endişelerinin, Çin ve ABD ekonomilerindeki ilerleme paralelinde küresel resesyon riskinin azaldığına yönelik iyimserliği törpülediğini belirterek, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,03 ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini test ettiğini anımsatan analistler, Avrupa'da da tahvil faizlerinde yükselişin sürmesinin risk iştahını azalttığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son toplantısına ilişkin özetin yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.450 seviyelerinin direnç, 5.250 ve 5.100 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
1
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
2
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
3
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
4
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
5
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
6
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
7
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Hastanede yangın
﻿Hastanede yangın
﻿Hastanede yangın
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.