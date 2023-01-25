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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 artışla 5.403,74 puandan giriş yaptı

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 10:05
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 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 5.403 puandan başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,22 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 5.403,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,81 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,64'le madencilik oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kaybıyla 5.366,52 puandan tamamladı.

Analistler, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt içinde ayrıca bilanço sezonunun da başlayacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.250 seviyelerinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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