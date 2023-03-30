30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa güne düşüşle başladı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 azalışla 4.926,41 puandan başladı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 10:08
Takip Et

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni güne 4.926 puandan giriş yaptı

Borsa güne düşüşle başladı
+
Aa
-

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,77 puan ve yüzde 0,34 değer kaybederek 4.926,41 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,23, holding endeksi yüzde 0,21 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33'le madencilik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Bankacılık endeksindeki düşüş, Akbank'ın temettü vermesinin ardından fiyatındaki düzeltme ile gerçekleşti.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,74 değer kazanarak 4.943,18 puandan kapandı.

Analistler, küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasının risk iştahını desteklediğini belirterek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de 4. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.850 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.(AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
1
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
2
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
3
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
4
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Mehmet Aslantuğ aday adayı oldu. Açıklamaları nedeniyle TRT dizisinden çıkarılmıştı
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
5
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
6
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
7
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Kaza geliyorum demedi geldi. İşte hatalı sollamanın sonucu
﻿Kaza geliyorum demedi geldi. İşte hatalı sollamanın sonucu
﻿Kaza geliyorum demedi geldi. İşte hatalı sollamanın sonucu
﻿Kamyonet denize düştü: 1 ölü
﻿Kamyonet denize düştü: 1 ölü
﻿Kamyonet denize düştü: 1 ölü
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Avrupa borsaları yükselişle açıldı
﻿Dalakotu bitkisi mide hastalıklarına iyi geliyor
﻿Dalakotu bitkisi mide hastalıklarına iyi geliyor
﻿Dalakotu bitkisi mide hastalıklarına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.