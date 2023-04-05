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Borsa güne yükselişle başladı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 4.997,01 puandan başladı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 10:14
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 Borsa İstanbul'da yeni güne 4.997 puandan başladı giriş yaptı

Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,90 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 4.997,01 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,22 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,20 ile gıda, içecek oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3 değer kazanarak 4.984,11 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de artan resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlediğini ifade ederek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.900 ve 4.850 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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