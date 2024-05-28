Borsanın şampiyonu Fenerbahçe

Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, dört büyükler arasında sezon başlangıcından bu yana en çok kazandıran takım hissesi oldu. Ağustos başında 73,7 liradan işlem gören Fenerbahçe hisseleri (FB), dün tavan yaparak büyük bir artış gösterdi. Bu işlem gününe de yüzde 5’lik yükselişle başlayan FB hisseleri 124,5 liradan işlem görüyor.

2023-2024 Süper Lig şampiyonu, geçtiğimiz Pazar akşamı Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle belli oldu ve Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, ligi ikinci sırada tamamlasa da yatırımcılarına borsada büyük kazanç sağladı. Ağustos başından bu yana FB hisseleri yüzde 69 oranında artış gösterdi ve ezeli rakiplerini geride bıraktı. Haftanın ilk işlem gününde tavan yapan FB hisseleri, bu sabah da yükselişini sürdürdü ve yüzde 5 artışla 124,5 liradan işlem görmeye başladı.

GALATASARAY'IN HİSSELERİ KISITLI YÜKSELDİ

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, haftanın ilk işlem gününde hisselerinde sınırlı bir artış yaşadı. Ağustos başından bu yana yüzde 31,6 kazandıran Galatasaray hisseleri (GS), bu dönemde 6,72 liradan 8,84 liraya yükseldi. Ancak açılışta sınırlı yükselişin ardından GS hisseleri azalışa geçerek yüzde 1,47 değer kaybıyla işlem görüyor.

BEŞİKTAŞ HİSSELERİNDE BÜYÜK DALGALANMA

Beşiktaş hisselerinde (BJK) ise Ağustos başından bu yana sert dalgalanmalar görüldü. Hisseler, geçtiğimiz günlerde 13 işlem günü üst üste taban yaşadıktan sonra 89,75 liraya kadar yükseldi, ancak geçtiğimiz hafta 18,50 liraya kadar geriledi. Biraz toparlanarak 40 lirayı gören BJK hissesi, Ağustos başındaki fiyatıyla bugünkü değeri kıyaslandığında yatırımcısına yüzde 31 kazandırdı.

TRABZONSPOR HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Trabzonspor hisseleri (TS) ise Ağustos başından bu yana değer kaybetti. Bu dönemde 3,21 liradan işlem gören TS hisseleri, bugün 2,05 liraya geriledi. Hisselerdeki değer kaybı yüzde 36 olarak hesaplandı, böylece Trabzonspor hisseleri yatırımcısına zarar ettiren tek büyük takım hissesi oldu.