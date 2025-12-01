34 yıllık gazetecilik hayatımda çok kriz gördüm.

En büyüklerinden biri, 1991’deki Körfez Krizi’ydi. Bir koyup on alacağımız savaş, bizi öyle vurdu ki Türkiye büyük bir finansal şok yaşadı. Turizm dibe vurdu, enflasyon yüzde 70’e fırladı. Reel olarak ekonomi küçüldü. Doğal olarak işsizlik arttı.

İki yıl sonra, tam çıkıyorduk ki siyasetin etkisiyle yeni bir krize girdik. 1994 yılında siyasi belirsizlik Türkiye’yi krize soktu. O dönemde Merkez Bankası (TCMB) doları sabit tutup enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyordu.

Tabii ki patladı!

Bir gecede kur yüzde 50’den fazla yükseldi. Gecelik faizler yüzde 400–700 arasında oynadı. 5 Nisan kararları alındı; Tütünbank ve Marmara Bank battı!

1999 krizine geldik. Aslında ekonomi düzeliyordu ama Marmara Depremi ekonomiyi de derinden sarstı. Bankacılık sistemi zayıfladı, kamu borç stoğu arttı, ülke reel olarak küçüldü ve Uluslararası Para Fonu (IMF) devreye girdi.

Sonra 2000 krizi aslında bankacılık sektörünün krizi yaşandı. Demirbank bir gecede batırıldı ve onda bire fiyatına yabancılara satıldı.

IMF yine geldi.

Ve geldik, Cumhuriyet tarihinin en büyüğü sayılan 2001 krizine. Bu kriz, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin doğuşuna zemin hazırladı.

“Kara Çarşamba”… Anayasa fırlatıldı ve ekonomi çöktü.

Dolar patladı, faizler tavan yaptı. Binlerce işletme kapandı. En önemlisi: 20 banka tasfiye edildi.

AKP geldi. Yaklaşık yedi yıl süren “ekonomide bahar” dönemi yaşadık. Kemal Derviş yasaları ve IMF dayatmasının getirdiği disiplin sayesinde Türkiye toparlandı.

Ancak 2008 küresel kriz ABD’nin krizi olmasına rağmen bizi de etkiledi. AKP, krizi yönetemedi.

Ve geldik, AKP politikalarının tam anlamıyla çöktüğü yıl: 2018 “Rahip Brunson krizi”. Rahip, hapse mahkûm olduğundan çıkması beklenmiyordu ama ülke büyük bir krize sürüklendi. Dolar kısa sürede 3,80 TL’den 7,20 TL’ye yükseldi. Şirketler, döviz açığı nedeniyle büyük yara aldı.

Sonrası malum. Türkiye bir daha krizden kurtulamadı. Yine dolar krizi, yine meşhur “kur korumalı mevduat”. Türkiye tam sekiz yıldır kesintisiz kriz yaşıyor. Dünya rekoru sayılabilecek bir sürede… Ucu açık bir kriz; ne zaman biteceğini bilmiyoruz.

Bugün piyasalara yabancı yatırımcı gelmiyor; Türk tahvilleri bazı günler yüksek faize rağmen işlem bile görmüyor. Bu şartlar altında borsa her gün açılıyor, akşam kapanıyor. Borsa, iki aracı kurum, bir fon ve üç mafya grubunun elinde. Hiç çalışanı olmayan şirketlerin piyasa değeri, sanayi devi şirketlerin piyasa değerini geçmiş durumda.

En korkuncu: Borsada mafya ve “çakallar” cirit atıyor. Tehditler, racon kesmeler, ayağından vurulan şirket patronları, polis operasyonuyla hapse atılan borsacılar…

İşte bu ortamda “Borsa neden yükselmiyor?” diyorlar.

Gelin ki borsa yükselsin. Hadi siz de gelin borsaya! Koşun, koşun — gelin!