Borsaya son dakikada 'kontra gol'. Haftanın en çok kazandıranı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Borsaya son dakikada 'kontra gol'. Haftanın en çok kazandıranı belli oldu

Borsaya çakıldı, son anda kontra gol yedi... Yatırım araçlarından altın mı? Borsa mı? Dolar mı kazandırdı? İşte haftanın kralı...

Yatırım araçlarından bu hafta en çok kazandıranı ortaya çıktı. Borsa son günlerde yediği kontralarla haftanın son iş gününde toplam kayıp yüzde 3,84'e ulaştı. Böylecek en çok kaybettiren Borsa olurken, bu haftanın kralı altın oldu.

Yatırım araçlarından altında kaçan bu hafta yüzde 2,57 oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son iş gününü büyük bir düşüşle yüzde 3,84 değer kaybetti. Borsa haftayı 10.473,47 puandan kapattı.

Gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57 artışla 2 bin 595 liradan işlem gördü.Ancak gram altın Kapalıçarşı'daki satış fiyatı 2.637 liradan fiyatlandı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,13 yükselişle 17 bin 120 liraya çıktı.

DOLAR VE ALTIN

Geçen hafta sonu 4 bin 150 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 290 liraya yükseldi. Ancak çeyrek altının fiyatı Kapalıçarşıda 4.301 liradan işlem gördü. Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 33,1940, avro da yüzde 1,15 artışla 36,2200 liraya yükseldi.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları ve emekli fonları bu haftanın kazandıranları arasındaydı. Yatırım fonları 0,40, emeklilik fonları ise yüzde 0,39 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,61 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

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