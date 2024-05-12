Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı

Rekor üstüne rekor tazeleyerek, zirvesini yenileyen Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısının ibresi de yukarı yönü işaret etti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) gözetiminde pay senedi yatırımcı sayısı halka arzlarla beraber tekrardan yükseldi.
MKK tarafından yapılan açıklama yatırımcı ve hesap sayılarına kıyasla, pay senedi yatırımcı sayısı 10 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya oranla 864 bin 6 kişi artış gösterdi.
Böylelikle pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 706 bin 841 seviyesinden artış yaşayarak 8 milyon 570 bin 847'ye kadar yükseldi.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,26 trilyon TL'den 14,28 trilyon TL'ye çıktı.
Borsa İstanbul geçtiğimiz haftaya 10.282 seviyesinden başladı. Hafta içinde 10.385 seviyesine ulaşarak rekor kıran BİST 100 endeksi haftayı 10.218 seviyesinden tamamladı.
Açılışa oranla haftayı negatif bölgede tamamlayan BİST 100 endeksinin, günlük grafik incelendiğinde; 4 Nisan tarihinde 8.917 seviyesinden yükseliş trendi başlattığı görülüyor.
Bir aylık süreçte yükseliş trendinde olan endeks halka arzların etkisiyle, hafta içinde 10.385 seviyesine yükselerek rekor kırdı.