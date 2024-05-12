Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı

Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta yatırımcı sayısında düşüş olan Borsa İstanbul’da bu hafta rüzgar tersine döndü. Halka arzların etkisiyle, yatırımcı sayısı yeniden artışa geçti.
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Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı 1

Rekor üstüne rekor tazeleyerek, zirvesini yenileyen Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısının ibresi de yukarı yönü işaret etti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) gözetiminde pay senedi yatırımcı sayısı halka arzlarla beraber tekrardan yükseldi.

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Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı 2

MKK tarafından yapılan açıklama yatırımcı ve hesap sayılarına kıyasla, pay senedi yatırımcı sayısı 10 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya oranla 864 bin 6 kişi artış gösterdi.

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Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı 3

Böylelikle pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 706 bin 841 seviyesinden artış yaşayarak 8 milyon 570 bin 847'ye kadar yükseldi.

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Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı 4

Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,26 trilyon TL'den 14,28 trilyon TL'ye çıktı.

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Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı 5

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftaya 10.282 seviyesinden başladı. Hafta içinde 10.385 seviyesine ulaşarak rekor kıran BİST 100 endeksi haftayı 10.218 seviyesinden tamamladı.

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Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı 6

Açılışa oranla haftayı negatif bölgede tamamlayan BİST 100 endeksinin, günlük grafik incelendiğinde; 4 Nisan tarihinde 8.917 seviyesinden yükseliş trendi başlattığı görülüyor.

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Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı 7

Bir aylık süreçte yükseliş trendinde olan endeks halka arzların etkisiyle, hafta içinde 10.385 seviyesine yükselerek rekor kırdı.

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Borsaya tavan yaptıran gelişme. 864 bin 6 kişi arttı 8
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