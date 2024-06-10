Borsa'ya vergi mi geliyor?. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

Kaynak: NTV
Borsa'ya vergi mi geliyor?. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yılmaz, ”Borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmaları yapılıyor. Borsada kazançlar üzerinden bir vergi yok. Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var işlem ücreti olarak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’de yaşanan enflasyon hakkında ve borsadan vergi alınacağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Enflasyonla mücadelede geçiş döneminde zeminde güçlendiren adımlar atıldığını belirten Yılmaz, Mayıs'tan sonra düşüşün başlayacağını söylediğini, enflasyondaki düşüşün Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında da devam edeceğini, Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38 seviyesine geleceğini ifade etti.

2026'da ise yüzde 10'un altına düşecek şekilde programımızı yaptıklarını belirten Yılmaz, “2026'da tek haneli rakamları yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

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"TÜKETİM DEĞİL ÜRETİM AĞIRLIKLI BÜYÜME HEDEFİMİZ"

“3 yıla yayılan bir planımız var” diyen Yılmaz, “Tüketim ağırlıklı değil, üretim ağırlıklı büyümeyi öngörüyoruz. Bir taraftan enflasyonla mücadele ederken bir taraftan büyümeyi hedefliyoruz. Bu kolay bir şey değil. 3 yıllık bir perspektifte bir taraftan enflasyonu düşürecek bir taraftan istikrarlı bir şekilde büyüyecek” ifadelerini kullandı.

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BORSADA İŞLEM VERGİSİ OLACAK MI?

Borsada vergi işlemi olup olmayacağı hakkında konuşan Yılmaz, “Bizim yapacağımız vergi düzenlemeleri enflasyonu artırıcı değil, kayıt dışılığı azaltacak bir teklif barındırıyor. Çok spekülatifler görüyoruz sosyal medyada. Yetkililer açıklamadan söylentilere itibar edilmemeli. Borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmaları yapılıyor. Borsada kazançlar üzerinden bir vergi yok. Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var işlem ücreti olarak” ifadelerini kullandı.

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