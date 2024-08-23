Borsa'ya yeni bir şirket daha geldi. Yatırımcısı bayram etti

Halka arz sürecinde, şirketin hisselerine yatırımcılardan 3,5 kat talep gelmesi, Gündoğdu Gıda’nın piyasaya güçlü bir giriş yapmasını sağladı. İşlemlerin başladığı ilk gün, hisse senetleri tavan fiyata yükselerek 42,34 TL seviyesine ulaştı.
Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreninde, Gündoğdu Gıda’nın ana pazardaki işlem başlangıcı kutlandı. Törene, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Kopuz, Genel Müdür Hakan Tokgöz ve ALB Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Salih Albayrak katıldı.