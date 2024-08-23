Borsa'ya yeni bir şirket daha geldi. Yatırımcısı bayram etti

GELİR SERMAYE GÜCÜNE YATIRILACAK

Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz da yaklaşık 600 bin yatırımcının güvenini sağlayarak halka arzı başarıyla tamamladıklarına dikkati çekerek, "Biliyoruz ki şirketimizin halka arzına katılan yatırımcılar gibi bundan sonraki süreçte borsadan hisse senedimizi alacak yatırımcılar da bize inanarak bu yatırımları gerçekleştirecek. Biz de Gündoğdu Gıda olarak önümüzdeki dönemde atacağımız tüm adımları bu gerçeği aklımızdan hiç çıkarmadan gerçekleştirecek ve küçük yatırımcıların haklarını ve çıkarlarını her şeyin önünde tutacağız” diye konuştu.

Gündoğdu Gıda Genel Müdürü Hakan Tokgöz ise 49 yıllık geçmişlerine çok önemli başarılar sığdırdıklarını ve halka arzla birlikte başarılarını taçlandırdıklarını vurguladı.