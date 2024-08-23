Borsa'ya yeni bir şirket daha geldi. Yatırımcısı bayram etti

Borsa'ya yeni bir şirket daha geldi. Yatırımcısı bayram etti
Kaynak: AA

Gündoğdu Gıda, halka arz sürecini yatırımcılardan gelen yoğun ilgiyle tamamlayarak Borsa İstanbul'da "GUNDG" koduyla işlem görmeye başladı.

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Borsa'ya yeni bir şirket daha geldi. Yatırımcısı bayram etti 1

Halka arz sürecinde, şirketin hisselerine yatırımcılardan 3,5 kat talep gelmesi, Gündoğdu Gıda’nın piyasaya güçlü bir giriş yapmasını sağladı. İşlemlerin başladığı ilk gün, hisse senetleri tavan fiyata yükselerek 42,34 TL seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreninde, Gündoğdu Gıda’nın ana pazardaki işlem başlangıcı kutlandı. Törene, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Kopuz, Genel Müdür Hakan Tokgöz ve ALB Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Salih Albayrak katıldı.

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Borsa'ya yeni bir şirket daha geldi. Yatırımcısı bayram etti 2

Gündoğdu Gıda'nın halka arzı, 15-16 Ağustos tarihlerinde “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile gerçekleştirildi. Yatırımcılardan gelen yoğun talep, şirketin borsadaki ilk gününe olumlu yansıdı.

Törende bir konuşma yapan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Gündoğdu Gıda’nın uzun yıllara dayanan tecrübesi, kaliteli ürünleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla güvenilir bir şirket olarak başarıya ulaştığını belirtti. Ergun, bu halka arzın Gündoğdu Gıda'nın büyüme yolculuğunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

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Borsa'ya yeni bir şirket daha geldi. Yatırımcısı bayram etti 3

Gündoğdu Gıda'nın halka arzdan elde ettiği gelirle sürdürülebilir bir büyüme hedeflediğini belirten Ergun, "Bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak, bir yandan kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atarken, diğer yandan marka değerini de güçlendirecektir. Başta şirketin yöneticileri, çalışanları, aracı kurum yetkilileri olmak üzere halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Gündoğdu Gıda’ya hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

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Borsa'ya yeni bir şirket daha geldi. Yatırımcısı bayram etti 4

GELİR SERMAYE GÜCÜNE YATIRILACAK

Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zülküf Kopuz da yaklaşık 600 bin yatırımcının güvenini sağlayarak halka arzı başarıyla tamamladıklarına dikkati çekerek, "Biliyoruz ki şirketimizin halka arzına katılan yatırımcılar gibi bundan sonraki süreçte borsadan hisse senedimizi alacak yatırımcılar da bize inanarak bu yatırımları gerçekleştirecek. Biz de Gündoğdu Gıda olarak önümüzdeki dönemde atacağımız tüm adımları bu gerçeği aklımızdan hiç çıkarmadan gerçekleştirecek ve küçük yatırımcıların haklarını ve çıkarlarını her şeyin önünde tutacağız” diye konuştu.

Gündoğdu Gıda Genel Müdürü Hakan Tokgöz ise 49 yıllık geçmişlerine çok önemli başarılar sığdırdıklarını ve halka arzla birlikte başarılarını taçlandırdıklarını vurguladı.

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Borsa'ya yeni bir şirket daha geldi. Yatırımcısı bayram etti 5

Halka arzdan elde edecekleri geliri işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacaklarını kaydeden Tokgöz, şu bilgileri paylaştı:

"Manisa Salihli’de bulunan üretim tesisi, Ödemiş’te bulunan süt toplama merkezi ve 200’ü aşkın çalışanımız ile gıda sektörüne değer katıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana çiftlikten sofraya kalite anlayışımızla tüketicilerimizin güvenini kazandık ve tamamen öz sermayeyle büyüdük. Bir taraftan üretim kapasitemizi artırırken, diğer taraftan da pazar payımızı genişletip, kurumsallaşma sürecimizi hızlandıracağız. Halka arzımız kaliteli ve sağlıklı süt ürünleri üretme vizyonumuzu daha da ileri taşırken, kurumsallaşma hedefimize ulaşmamızda da kritik bir rol oynayacak. Kurumsallaşma, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme, stratejimizin temel taşları olarak en önemli yol göstericimiz olacak.”

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Borsa'ya yeni bir şirket daha geldi. Yatırımcısı bayram etti 6
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Borsa'ya yeni bir şirket daha geldi. Yatırımcısı bayram etti 7
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