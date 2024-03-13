Boru döşerken toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, Ovaçiftliği Mahallesi'nde saat 14.00 sularında gerçekleşti. İş makinesiyle açılan kanalda su tahliye borularını döşeyen çalışanlar, toprak kaymasıyla karşılaştı.

Yaklaşık 5 metre derinlikteki kanalda çalışan F.A., kayan toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda F.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız beden, otopsi için Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.