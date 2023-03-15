Boruçiçeçi bitkisi astıma iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Boruçiçeçi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Boruçiçeçi bitkisinin astıma iyi gelmesinden bronşite kadar birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

ASTIM NEDİR?

Astım hava yollarının duyarlılığının artmasına bağlı olarak gelişen kronik bir hastalıktır. Tekrarlayan öksürük ve hışıltı ile karakterizedir. Astımda hem büyük hem küçük hava yolları etkilenebilir. Astım her yaşta görülebilirse de vakaların %30'u yaşamın ilk yılında ortaya çıkar. Son yıllarda tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi astım görülme sıklığı da artmıştır. Hastalık sıklığında artış nedeni olarak kapalı ortamlarda yaşama, ev tozları ve akarlar gibi ev içi alerjenlere maruziyet sorumlu tutulmaktadır.

Astımda hava yollarında daralma ve krizler şeklinde ataklar tipiktir. Astımlı hastalarda bronşlarda mikrobik olmayan iltihap vardır. Buna bağlı olarak bronşlarda salgılar artar, bronş duvarı kasılır ve hasta astım atağı geçirir . Toz, duman, koku, polenler atağı başlatabilir. Astım alerjiye bağlı olabileceği gibi alerjiden bağımsız gelişebilir.

BORUÇİÇEÇİ BİTKİSİ NEDİR?

Çançiçekgillerden; çiçekleri boru biçiminde olan bir bitkidir. Çiçekleri turuncu renktedir.

BORU OTUNUN BİLİNEN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Bir hekim kontrolünde tüketilmesi önerilen, aşırı etkiye sahip oldukça tehlikeli bir bitki türüdür. Tek başına alınan bir kararla bu bitkinin tüketilmesi felçlere ve ölümlere sebebiyet verebilmektedir.

Aşırı kullanımlarında ise halüsinasyon görme ihtimali oldukça yüksektir. Bunun sebebi direk beyne etki etmesidir. Kişilikte bozukluklara sebep olabilmektedir. Kişilerde saldırgan tavırlara, duygu karmaşalarına sebep olduğu gözlemlenmiştir.

Özellikle Boru Otunun çeşitlerinden bir tanesi olan Datura stramonium, en tehlikeli olan türdür. İçerisinde bulunan etken maddesi zehir barındırdığından kişilerde birkaç dakika içerisinde bilinç kaybı oluşturabilmektedir. Bu bitkinin yanlış tüketilmesi ölümcül olduğundan dolayı beklemeden hemen doktora gidilmesi gereklidir.

En büyük yan etkilerinden birisi de zehirlenmedir. Fazla miktarda bu bitkinin tüketilmesi ile vücutta terleme başlar, göz bebeklerinde büyüme gözlemlenir ve solumada zorlanmalar başlar. Kısa bir süre sonrasında ise bu durum uyku ile sonuçlanır. Zehirlenmenin devamında görme ve duyma yetilerinin kaybolması gerçekleşebilir. Aşırı tüketiminde ise konuşma kaybı ile başlayan aksaklıklar felç ve ölüm ile sonuçlanır.

BORU OTU NE İŞE YARAR, NE İÇİN KULLANILIR?

Boru Otunun bilinen pek çok faydası var. Doktor kontrolünde kullanıldığı zaman etkilerini görmek oldukça kısa zaman alacaktır.

Uyuşturucu özelliği sayesinde acı ve ağrıların giderilmesinde kullanılır. Kısa bir süre içerisinde hemen etki eder.

Nefes darlığı problemlerine de iyi geldiği bilinmektedir. Bu sebeple astım ve bronşit gibi üst solunum yolu hastalıklarının tedavilerinde kullanılabilmektedir.Rahatlatma özelliği olduğundan dolayı, kaslarda meydana gelen spazmların tedavilerinde kullanılabilmektedir. Bu sebeple kas ağrılarında ve romatizma gibi hastalıkların vermiş oldu ağrıların dindirilmesinde tercih edildiği bilinmektedir.

Çoğu kişinin yaşadığı, ciltte meydana gelen egzama problemlerinin tedavilerinde de Boru Otunun etkili olduğu bilinmektedir. Doğru bir biçimde kullanılması halinde egzamanın ortadan kalkmasını rahatlıkla sağlayabilmektedir.

Rahatlatıcı bir etkiye sahip olmasından dolayı, terleme sıkıntısı yaşayan kişilerde fazla miktarda salgılanan ter, mide asidi ve tükürük gibi salgıları azalttığı bilinmektedir.