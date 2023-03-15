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Boruçiçeçi bitkisi egzamaya iyi geliyor

Boruçiçeçi bitkisinin egzamaya iyi gelmesinden astıma kadar birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 09:56
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Boruçiçeçi bitkisi egzamaya iyi geliyor

Boruçiçeçi bitkisi egzamaya iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Boruçiçeçi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Boruçiçeçi bitkisinin egzamaya iyi gelmesinden astıma kadar birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

Boruçiçeçi bitkisinin egzama, kas spazmları gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.

EGZAMA NEDİR?

Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür. Hastalık genellikle çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkmakla birlikte her yaşta görülebilir.

Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir. Hastalık; çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir. Alerji kaynaklı egzama hastalığı, bireylerde alerjik rinit, astım gibi farklı immünolojik hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

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