Boruçiçeçi bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Boruçiçeçi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BORUÇİÇEÇİ BİTKİSİ NEDİR?

Çançiçekgillerden; çiçekleri boru biçiminde olan bir bitkidir. Çiçekleri turuncu renktedir.

BORUÇİÇEÇİ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

-Nefes darlığına iyi geliyor

-Bronşit ve astımın sebep olduğu rahatsızlıkları gideriyor

- Bilinen en yaygın faydası uyuşturucu bir etkiye sahip olmasıdır. Acı ve ağrı hissetmemek istenildiği zamanlarda Boru Otu bitkisinin tüketilmesi gerektiği söylenmektedir. Kısa bir süre zarfında etkisini göstererek hemen uyuşturucu etkisini gösterdiği bilinmektedir.

-Boruçiçeçi bitkisinin egzama, kas spazmları gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.

BORU OTUNUN BİLİNEN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Bir hekim kontrolünde tüketilmesi önerilen, aşırı etkiye sahip oldukça tehlikeli bir bitki türüdür. Tek başına alınan bir kararla bu bitkinin tüketilmesi felçlere ve ölümlere sebebiyet verebilmektedir.

Aşırı kullanımlarında ise halüsinasyon görme ihtimali oldukça yüksektir. Bunun sebebi direk beyne etki etmesidir. Kişilikte bozukluklara sebep olabilmektedir. Kişilerde saldırgan tavırlara, duygu karmaşalarına sebep olduğu gözlemlenmiştir.

Özellikle Boru Otunun çeşitlerinden bir tanesi olan Datura stramonium, en tehlikeli olan türdür. İçerisinde bulunan etken maddesi zehir barındırdığından kişilerde birkaç dakika içerisinde bilinç kaybı oluşturabilmektedir. Bu bitkinin yanlış tüketilmesi ölümcül olduğundan dolayı beklemeden hemen doktora gidilmesi gereklidir.

En büyük yan etkilerinden birisi de zehirlenmedir. Fazla miktarda bu bitkinin tüketilmesi ile vücutta terleme başlar, göz bebeklerinde büyüme gözlemlenir ve solumada zorlanmalar başlar. Kısa bir süre sonrasında ise bu durum uyku ile sonuçlanır. Zehirlenmenin devamında görme ve duyma yetilerinin kaybolması gerçekleşebilir. Aşırı tüketiminde ise konuşma kaybı ile başlayan aksaklıklar felç ve ölüm ile sonuçlanır.

BORU OTU NE İŞE YARAR, NE İÇİN KULLANILIR?

Boru Otunun bilinen pek çok faydası var. Doktor kontrolünde kullanıldığı zaman etkilerini görmek oldukça kısa zaman alacaktır.

Uyuşturucu özelliği sayesinde acı ve ağrıların giderilmesinde kullanılır. Kısa bir süre içerisinde hemen etki eder.

Nefes darlığı problemlerine de iyi geldiği bilinmektedir. Bu sebeple astım ve bronşit gibi üst solunum yolu hastalıklarının tedavilerinde kullanılabilmektedir.Rahatlatma özelliği olduğundan dolayı, kaslarda meydana gelen spazmların tedavilerinde kullanılabilmektedir. Bu sebeple kas ağrılarında ve romatizma gibi hastalıkların vermiş oldu ağrıların dindirilmesinde tercih edildiği bilinmektedir.

Çoğu kişinin yaşadığı, ciltte meydana gelen egzama problemlerinin tedavilerinde de Boru Otunun etkili olduğu bilinmektedir. Doğru bir biçimde kullanılması halinde egzamanın ortadan kalkmasını rahatlıkla sağlayabilmektedir.

Rahatlatıcı bir etkiye sahip olmasından dolayı, terleme sıkıntısı yaşayan kişilerde fazla miktarda salgılanan ter, mide asidi ve tükürük gibi salgıları azalttığı bilinmektedir.