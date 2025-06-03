Borusan otomotiv mikromobilite dünyasına Microlino ile adım atıyor: İşte fiyatı ve merak edilen özellikleri

Haziran ayında Türkiye yollarıyla buluşacak olan ve şehir içi ulaşımda pratik çözümler sunmayı hedefleyen Microlino'nun fiyatları ve teknik detayları açıklandı.

Auto Show Dergisi'nden Hırant Kasapoğlu'nun haberine göre, premium otomobil markalarının Türkiye'deki önemli temsilcilerinden Borusan Otomotiv, ürün gamını genişleterek mikromobilite segmentine yenilikçi bir soluk getiriyor. Şirket, merkezi Zürih'te bulunan Ouboter ailesine ait ve üretimi Kuzey İtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirilen genç marka Microlino'yu Türk tüketicisiyle buluşturacak. Microlino, Avrupa'da özellikle gençler arasında popüler olan ve L6e ile L7e sınıfı motosiklet ehliyetiyle (dört tekerlekli motosiklet olarak da bilinir) kullanılabilen araç kategorisini hedefliyor.

İKİ FARKLI GÜÇ VE EHLİYET SEÇENEĞİ

Microlino, kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre iki farklı güç versiyonuyla sunuluyor. Bu versiyonlar, farklı ehliyet sınıflarıyla kullanıma imkan tanıyor:

Microlino Lite (L6e): 6 kW güce sahip bu model, saatte maksimum 45 kilometre hıza ulaşabiliyor. 425 kilogramdan daha az bir ağırlığa sahip olan Lite versiyonu, Citroen Ami ile aynı segmentte yer alıyor. Bu özellikleriyle Microlino Lite, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi moped ehliyetiyle kullanılabilecek.

Standart Microlino (L7e): Dört tekerlekli ağır motosiklet sınıfına giren bu model ise 12,5 kW gücündeki elektrik motoru sayesinde saatte 90 kilometre son sürate çıkabiliyor ve otoyol kullanımına da uygun. Standart Microlino için üç farklı batarya seçeneği (6, 10,5 ve 14 kWh) bulunuyor. Türkiye pazarına ise 14 kWh kapasiteli batarya ile ithal edilecek olan versiyon, tam şarjla 228 kilometreye varan bir menzil sunuyor.

ŞEHİR İÇİ KULLANIMDA PRATİKLİK ÖN PLANDA

Sadece 2,5 metre uzunluğundaki iki kişilik Microlino, konfigürasyonuna bağlı olarak yaklaşık yarım ton ağırlığa ulaşıyor. Kompakt boyutları sayesinde standart bir otomobilin park edebileceği alana üç adet Microlino sığabiliyor. Bu özellik, aracın özellikle yoğun şehir trafiğinde ve park yeri bulma konusunda büyük bir kullanım kolaylığı ve pratiklik sunduğunu gösteriyor.

TASARIMDA NOSTALJİK ESİNTİLER

Microlino'nun tasarım konsepti, 1950'li yılların ikonik "balon otomobillerini" anımsatıyor. Arkadan motorlu ve arkadan itişli yapısı, aracın içine ön taraftan açılan kapıdan girilmesi ve genel tasarım çizgileri, bu nostaljik havayı pekiştiriyor. Hatta o dönemin en tanınmış balon otomobillerinden biri olan Isetta'nın, günümüzde Borusan'ın Türkiye distribütörlüğünü yaptığı BMW tarafından üretilmiş olması da dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. Ouboter ailesinin Microlino'su ile Isetta-BMW kültürünün nasıl bir etkileşim içinde olacağı ise merak konusu.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATI VE TESLİMAT TARİHLERİ

Microlino modellerinin Türkiye'deki teslimatlarına Haziran ayında başlanması planlanıyor. Araçlar ilk etapta Borusan Oto Avcılar ve Samandıra showroomlarında sergilenecek. Ağustos ayından itibaren ise Yalıkavak Marina'daki pop-up showroomda da meraklılarıyla buluşacak.

Belirlenen satış fiyatları ise şu şekilde:

Microlino Lite: 980 bin TL

Standart Microlino (klima ve Premium koltuklu versiyon): 1 milyon 262 bin TL

Bu fiyat seviyesinin mikromobilite segmentindeki beklentileri karşılayıp karşılamayacağı ise kullanıcıların değerlendirmesiyle netleşecek.