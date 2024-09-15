Borusan Sanat yeni sezona merhaba diyor

2024/25 sezonunda müzikseverleri 25. yılını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) ve Borusan Quartet’in birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşacağı zengin bir program bekliyor. Bu özel konserlerde ülkemizin ve dünyanın önde gelen müzisyenleri ile bir araya gelecek BİFO ve Borusan Quartet, klasik müziğin başyapıtlarından çağdaş bestecilerin yeni ufuklar açan eserlerine uzanan geniş bir repertuvarla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

ODA MÜZİĞİNİN SEVİLEN ESERLERİ

Borusan Sanat, yepyeni bir sezona başlamanın heyecanını yaşıyor. Bu sezon BİFO için ayrı bir önem taşıyor. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de ve dünyada klasik müzik hayatına katkıda bulunan BİFO, müzik yolculuğunda 25 yıldır başarılı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Borusan Quartet ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın sıcak atmosferinde izleyicileri oda müziğinin sevilen eserleriyle buluşturuyor.

KÜLTÜREL HAYATA DA DEĞER KATMAYI SÜRDÜRÜYOR

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, her yeni sezonunda olduğu gibi, klasik müziğin önde gelen bestecilerinin eserlerini ve onların büyülü dünyasını İstanbul’a taşıyor. Müzikseverleri farklı ülkelerden sanatçılarla bir araya getiren BİFO, dopdolu sezon programlarıyla kentin kültürel hayatına da değer katmayı sürdürüyor.

DEĞERLİ SOLİSTLERE EŞLİK EDECEK

Bu sezon BİFO, onursal şefi Gürer Aykal ve sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan’ın yanı sıra, Laurence Equilbey ve Nil Venditti’nin konuk şef olacağı konserlerinde, Helene Walter, Alena Baeva, Chloe Ji-Yeong Mun, Marco Vergini, Marlis Petersen, Enrico Pace, Jan Mráček, Can Çakmur, Çağ Erçağ ve Ziyu He gibi değerli solistlere eşlik edecek.

YENİ SEZONA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, yeni sezona dair programla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getiriyor: “1999 yılında kurduğumuz Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) 25. yaşını gurur ve mutlulukla kutluyoruz. BİFO yurtdışında bilinen ve takip edilen bir orkestra olarak ülkemizin kültür ve sanat yaşamında da önemli bir yere sahip. Bu önemli birikimi yeni sezonumuza yönelik çalışmalarımıza ve konserlerimize taşımanın heyecanını yaşıyoruz.”

BİRBİRİNDEN YETENEKLİ SANATÇILARLA

Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay, yeni sezonla ilgili görüşlerini paylaşıyor: “2024/25 sezonunda, orkestranın tekniği ve müzikal uyumunu gösterecek bir repertuvarı alanında başarılı solistler ile sunacağımız bir program hazırlamaya özen gösterdik. Tüm dinleyicilerimize, müzikal içeriği zengin bir programla ve birbirinden yetenekli sanatçılarla çevrili güzel ve keyifli bir sezon diliyorum.”

ORKESTRA VE İNSAN SESİNİN UYUMU

BİFO yeni sezonunu Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sergileyeceği performansların ilki olan 10 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de, orkestra ve insan sesinin uyumunu vurgulayan bir yapıtla açıyor. Martin Haselböck, François-Xavier Roth, Pierre Bleuse, Lucie Leguay ve Corrado Rovaris gibi şeflerin yönetiminde, Budapeşte'de Müpa, Barselona'da Palau de la Música, Paris’te Théâtre des Champs-Elysées ve Viyana'da Musikverein gibi salonlarda elde ettiği başarılarla tanınan Hélène Walter, opera sahnelerinde olduğu kadar konser salonlarında da aktif bir sanatçı olarak biliniyor.

AÇILIŞ KONSERİNDE BULUŞACAKLAR

Gustav Mahler’in 4. Senfoni’sini seslendireceği bu gecede Walter, dinleyicileri etkileyici bir açılış konserinde buluşmaya davet ediyor. BİFO’yu sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan’ın yöneteceği bu konserde ayrıca Cumhuriyetimizin değerli bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un ve Felix Mendelssohn’un yapıtları seslendirilecek.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 17 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde klasik müziğin iki ünlü ismini ağırlıyor: şef Laurence Equilbey ve keman sanatçısı Alena Baeva. Fransız şef Laurence Equilbey Nikolaus Harnoncourt, Eric Ericson, Denise Ham, Colin Metters ve Jorma Panula ile birlikte imza attığı başarılı çalışmalarla biliniyor. BİFO’nun eşlik edeceği solist Alena Baeva ise New York Classical Review tarafından “manyetik bir varlık” ve “sürekli büyüleyici bir ses teknisyeni” olarak nitelendirilen başarılı bir keman virtüözü. Konserde Beethoven’ın Atina Harabeleri Uvertürü, Mendelssohn’un Keman Konçertosu ve Farrenc’in 3. Senfoni’si seslendirilecek.