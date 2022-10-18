Borusan Sanat'ta keman resitali

Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, Johannes Brahms ve Claude Debussy'nin en sevilen eserlerinden oluşan programıyla yarın izleyicileriyle buluşuyor. Bu özel konserde, "olağanüstü müzikaliteyle donatılmış" bir yıldız olarak gösterilen keman sanatçısı Jan Mrácek, solist olarak BİFO ile aynı sahneyi paylaşacak.